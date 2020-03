Deutsche GP-Stammfahrer: Einzelkämpfer Schrötter Von Günther Wiesinger

Moto2 © F. Glänzel Marcel Schrötter hält 2020 die deutsche Fahne hoch

Seit 1992 traten insgesamt 122 GP-Fahrer aus Deutschland in der Motorrad-WM an, 2020 ist allerdings mit Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) nur noch ein Stammfahrer übrig geblieben.

In der Saison 2020 ist Deutschland nur mit einem Stammfahrer in der Motorrad-WM vertreten – Marcel Schrötter (27) bestreitet beim deutschen Liqui Moly Intact GP-Team neben Tom Lüthi die Moto2-WM.

Philipp Öttl stieg in die Supersport-600-WM um und steuert dort neben Lucas Mahias eine Puccetti-Kawasaki. Jonas Folger hat kein GP-Team gefunden, er wird in der IDM antreten. Lukas Tulovic ist nach dem Moto2-Ausstieg von Kiefer Racing im Fahrerelager der Motorrad-WM zumindest noch als MotoE-Fahrer für das Tech3 E-Racing Team von Hervé Poncharal dabei. Stefan Bradl wird als HRC-MotoGP-Testfahrer maximal drei Wildcard-Einsätze bestreiten, dazu ist er Ersatzfahrer bei Repsol und LCR vorgesehen.

Abgesehen von Dirk Geiger, der den Saisonauftakt in Doha als Ersatz für den noch 15-jährigen Barry Baltus im PrüstelGP Team bestritt und auch für den Spanien-GP vorgesehen ist, fehlt ein deutscher Moto3-Fahrer. In der Moto2-WM fallen zwei von drei deutschen GP-Piloten weg, in der MotoGP bleiben weiter die Spanier und Italiener in der Überzahl.

Das bedeutet: Deutschland mit seinen ca. 80 Millionen Einwohnern hat in der GP-Saison 2020 genau so viele Fixstarter wie Österreich (Max Kofler).

Wir haben uns die GP-Statistik seit 1992 genau angeschaut, vorher liegen keine exakten Aufzeichnungen vor. Seit der GP-Machtübernahme der Dorna im Jahr 1992 gab es nie weniger als zwei Fixstarter. Vorher existierten keine richtigen Fixstarter, es gab keine Verträge der GP-Promoter mit den Teams für eine komplette Saison, jeder konnte mitfahren oder daheimbleiben, wie es ihm in den Sinn kam.

2020 wird aus deutscher Sicht also der absolute Tiefpunkt erreicht. Die Verbände DMSB, ADAC und DMV können sich zu ihrer weitsichtigen Talentförderung beglückwünschen.

Diese Misere hat sich seit fast zehn Jahren abgezeichnet. Die Funktionäre haben die IDM über Jahre hinweg mit falschen Konzepten und seltsamer Klassenwahl in den sportlichen Ruin getrieben und schauen heute begeistert zu, wie ein Fahrer aus der Ukraine dort die Superbike-Rennen dominiert.

Fakt ist: Seit 2013 (Philipp Öttl) ist kein neuer GP-Fahrer mehr dauerhaft in die Weltmeisterschaft gekommen. Viele Talente wie Tim Georgi, Toni Finsterbusch, Luca Grünwald, Luca Amato und Florian Alt wurden wie viele andere ausgemustert.

Seit 1992 sind in der Grand Prix Weltmeisterschaft insgesamt nicht weniger als 62 deutsche Fahrer in der kleinen Klasse (125 ccm/Moto3) angetreten, 50 in der Mittelgewichts-Kategorie (250 ccm/Moto2) und zehn in der Königsklasse (500 ccm/MotoGP). Insgesamt also 122 GP-Fahrer in knapp 28 Jahren. Das sind inklusive Wildcard-Fahrern immerhin im Schnitt 4,3 pro Jahr.

Etliche Wildcard-Fahrer wie Dirk Brockmann aus Alveshohe (er fuhr am 19. Juli 1997 den Sachsenring-GP auf einer Honda 250 und schied aus) oder wie der deutsche 500-ccm-GP-Pilot Michael Liedl sind längst in Vergessenheit geraten. Auch etliche andere Wildcard-Fahrer sind heute für die meisten GP-Fans kein Begriff mehr.