Live: Marcel Schrötter (Intact GP) im Interview

In 20 Tagen wird die Moto2-WM in Jerez endlich fortgesetzt, zuvor treffen wir Marcel Schrötter noch zum Live-Interview: Am Dienstag steht der 27-Jährige aus dem Liqui Moly Intact GP Team auf Instagram Rede und Antwort.

Beim Saisonauftakt in Doha/Katar kam Kalex-Pilot Marcel Schrötter am 8. März auf Rang 7 ins Ziel, danach kam der Corona-bedingte Stillstand. Während die Supercross-WM in Utah mit sieben Rennen innerhalb von drei Wochen bereits zu Ende gefahren wurde und die Formel 1 am kommenden Sonntag auf dem Red Bull Ring einen Neustart wagt, fiebern MotoGP-Fans dem 19. Juli entgegen: Dann kämpfen die Motorrad-Asse nach einer mehr als viermonatigen Zwangspause auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto wieder um WM-Punkte.

Um die Wartezeit zu verkürzen, bittet SPEEDWEEK.com immer dienstags um 19 Uhr einen Rennfahrer zum Live-Interview, dieses wird auf unserem Instagram-Account übertragen. Um sich die Interviews anschauen zu können, müssen die User auf Instagram registriert und eingeloggt sein, wenn wir uns aus dem heimischen Wohnzimmer melden.

Diese Woche schalten wir Moto2-Ass Schrötter live zu, um mit ihm über die anstehende WM-Fortsetzungen zu sprechen: 13 Grand Prix innerhalb von 18 Wochenenden stehen bis Mitte November auf dem Plan, bis auf Weiteres allerdings ohne Zuschauer an der Rennstrecke – und auf den Heim-GP auf dem Sachsenring muss der 27-Jährige 2020 verzichten.

Im Vorjahr stand der Bayer beim Deutschland-GP noch als Dritter auf dem Podium. Es war sein insgesamt vierter Podestplatz in der Moto2-WM. Außerdem sicherte er sich 2019 gleich drei Mal die Pole-Position (Doha, Texas und Mugello), musste dann in der zweiten Saisonhälfte nach einem Sturz in Misano aber zwei Rennen aussetzen. Am Ende stand WM-Rang 8 zu Buche.

Marcels Erwartungen für die Saison 2020 und sein aktueller Trainings-Alltag werden ebenfalls beim Instagram-Interview zur Sprache kommen – und wie immer können sich auch die Zuseher am Dienstag ab 19 Uhr mit ihren Fragen live einbringen.