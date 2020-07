Moto2, FP3: Schrötter vorn, Lüthi muss in Jerez in Q1

Marcel Schrötter war am Samstagmorgen der schnellste Mann in der Moto2-Klasse

Kalex-Pilot Marcel Schrötter hat am Samstag die schnellste Runde im dritten Freien Training der Moto2-Klasse erzielt. Sein Teamkollege Thomas Lüthi muss dagegen zittern. Außerdem gab es gleich drei Stürze.

Marcel Schrötter hat seine Ambitionen unterstrichen und unter Berücksichtigung aller bisherigen Freien Trainings die schnellste Runde in Jerez gedreht. Der 27-Jährige hatte schon am Freitag eine ordentliche Performance gezeigt und startete auch in den Qualifikationstag gut. Somit ist der Moto2-Fahrer des Liqui Moly Intact GP-Rennstalls wie alle anderen Piloten, die es unter die besten 14 schafften, für Q2 gesetzt. Teamkollege Thomas Lüthi muss als 16. dagegen nachsitzen und den Umweg über das Q1 nehmen.

Gleich in den ersten Minuten zeigten die Piloten beeindruckende Zeiten und steigerten sich bei einer Streckentemperatur von 40 Grad im Vergleich zum ersten Tag um über eine Sekunde. Schrecksekunden hatten indes Nicolo Bulega (Kalex), Somkiat Chantra (Kalex) und Augusto Fernandez (Kalex) zu überstehen. Während der Spanier Fernandez den Sturz gerade noch verhindern konnte, gingen Bulega, nachdem er den Bremspunkt in Kurve 1 verpasst hatte, und Kalex-Kollege Chantra im Kiesbett zu Boden. Der Thailänder stürzte sogar zwei Mal und musste beim zweiten Mal im Kies behandelt werden.

Jesko Raffin aus der Schweiz hatte auch am Samstag große Probleme und belegte mit seiner Kalex den 29. Platz. Ihm fehlten in der kombinierten Zeitenliste 2,163 sec auf Schrötter, der den 4,428 Kilometer langen Circuito de Jerez-Ángel Nieto in 1:41,109 min umrundete. Dahinter folgte MotoGP-Aufsteiger Jorge Martin, der 2021 zu Pramac-Ducati in die Königsklasse wechseln wird. Katar-Sieger Tetsuta Nagashima gehört als Fünfter erneut zum Favoritenkreis und Marco Bezzecchi steigerte sich als einziger Fahrer in der Schlussminute. Dem Italiener vom Sky Racing Team VR46 gelang der Sprung auf Platz 3.

Das Rennen beginnt am Sonntag um 12.20 Uhr, die Startaufstellung wird am Samstag ab 15.10 Uhr ermittelt.

Jerez, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Marcel Schrötter, Kalex, 1:41,109

2. Jorge Martin, Kalex, + 0,088 sec

3. Marco Bezzecchi, + 0,104

4. Luca Marini, Kalex, + 0,301

5. Tetsuta Nagashima, Kalex, + 0,309

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,325

7. Jorge Navarro, Speed-up, + 0,349

8. Aron Canet, Speed-up, + 0,432

9. Edgar Pons, Kalex, + 0,449

10. Enea Bastianini, Kalex,+ 0,489

11. Jake Dixon, Kalex, + 0,496

12. Hector Garzo, Kalex, + 0,666

13. Lorenzo Baldassarri, Kalex, 0,666

14. Remy Gardner, Kalex, + 0,671

Ferner:

16. Thomas Lüthi, Kalex + 0,702

29. Jesko Raffin, NTS, + 2,163

Jerez, Moto3, kombinierte Zeitenliste nach FP3:

1. Gabriel Rodrigo, Honda, 1:45,663 min

2. Celestino Vietti, KTM, + 0,037 sec

3. Andrea Migno, KTM, + 0,112

4. Raul Fernandez, KTM, + 0,119

5. Albert Arenas, KTM, + 0,216

6. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,245

7. Filip Salac, Honda, + 0,266

8. John McPhee, Honda, + 0,279

9. Stefano Nepa, KTM, + 0,279

10. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,526

11. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,574

12. Jaume Masia, Honda, + 0,581

13. Deniz Öncü, KTM, + 0,608

14. Kaito Toba, KTM, + 0,636

Ferner:

24. Maximilian Kofler, KTM, + 1,159

30. Barry Baltus, KTM, + 1,853

31. Jason Dupasquier, KTM, + 2,065