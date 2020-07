Sky Racing Team VR46-Piloten dominieren ersten Tag

​ Beim Restart der Moto2 präsentierte sich das Sky Racing Team VR46 in glänzender Form. Luca Marini beendete in Jerez den ersten Tag an der ersten Stelle, sein Teamkollege Marco Bezzecchi belegte den dritten Rang.

In den ersten beiden Sitzungen des freien Trainings für den spanischen Grand Prix auf dem Circuito de Jerez/Angel Nieto fanden Luca Marini und Marco Bezzecchi auf Anhieb einen guten Rhythmus. Die jungen Italiener beeindruckten mit den Plätzen 1 (Marini) und 3 (Bezzecchi), wobei sie ihre Zeiten im ersten freien Training, das bei kühleren Bedingungen stattfand, fuhren.

Teammanager Pablo Nieto zeigte sich mit der Performance seiner Piloten zufrieden: «Es ist erst der erste Tag, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber das heutige Ergebnis stimmt mich positiv. Es war eine schöne Teamarbeit und viel Anerkennung auch für die Akademie, die unmittelbar nach dem Lockdown zusammen mit all unseren Jungs hart gearbeitet hat.»

«Das war ein großartiger Tag», freute sich Marini über seine Bestzeit. «Heute Morgen wollte ich sofort eine Rennsimulation machen. Ich sprach mit dem Team, den Technikern und Pablo. Es schien der richtige Zeitpunkt nach der langen Zwangspause zu sein. Die große Hitze ist wirklich schwer zu bewältigen, aber insgesamt ist mein Tempo gut.»

«Mit den ersten beiden Sessions des freien Trainings bin ich mehr als zufrieden. Am Nachmittag haben wir eine Simulation des Qualifikationstrainings versucht, bei der ich allerdings einige Probleme mit der Wassertemperatur hatte. Im Großen und Ganzen bin ich glücklich. Körperlich bin ich gut vorbereitet, ich fühle mich gut.»

«Wir haben einen tollen Job gemacht, darüber bin ich natürlich froh. Mit den Schmerzen war es aber alles andere als leicht. Am Morgen habe ich mit Luca die Rennsimulation angefangen, aber ich musste abbrechen. Ich habe mich entschlossen, Energie für die zweite Sitzung zu sparen», gestand ein sichtlich angeschlagener Bezzecchi.