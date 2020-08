Sieg und Sturz für Team von Red Bull KTM Ajo Moto2

Nach dem Rennen der Moto2 in Spielberg gab es im Team von Red Bull KTM Ajo ein lachendes und ein weinendes Auge. Während Jorge Martin überlegen gewann, stürzte Tetsuta Nagashima bereits in der Anfangsphase.

Teamchef Aki Ajo hatte nach dem Moto2-Rennen in Spielberg allen Grund zu feiern. Sein Schützling Jorge Martin (Red Bull KTM) siegte nicht nur unangefochten vor Luca Marini (Sky Racing VR46) und Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP), für den 22-jährigen Spanier, der 2018 den Weltmeistertitel der Moto3 geholt hatte, war es der erste Sieg in dieser Kategorie. Nach fünf von 15 Rennen liegt der Kalex-Pilot in der WM-Zwischenwertung bereits an der dritten Stelle.

«Mit dem Verlauf des Rennens bin ich natürlich sehr zufrieden», grinste Martin. «Es ist lange her, dass ich zum letzten Mal auf der obersten Stufe des Siegespodests gestanden bin. Nach dem Rennabbruch war es für alle knifflig, weil wir lange auf den Restart warten mussten. Wir dürfen uns jetzt aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Am kommenden Wochenende müssen wir uns weiter verbessern, um ein ähnliches Resultat zu erreichen.»

Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen war es nicht das Wochenende von Tetsuta Nagashima. Schon im Training machte der 28-jährige Japaner zweimal Bekanntschaft mit dem Kiesbett im steirischen Aichfeld. Auch das Rennen, das nach dem Massensturz von Bastianini, Syahrin, Izdihar und Pons auf 13 Runden verkürzt wurde, endete für den Überraschungssieger des Großen Preises von Katar 2020 frühzeitig. Nach dem Restart verabschiedete er sich bereits in der zweiten Runde per Highsider.

«Alles in Allem war es mit drei Stürzen ein hartes Wochenende für mich», klagte Nagashima. «Zu Beginn des Rennens habe ich mich wirklich gut gefühlt, aber dann hat mich das Pech eingeholt. Meine Herangehensweise an den nächsten Grand Prix muss dringend geändert werden. Auf alle Fälle muss ich gelassener ins kommende Wochenende gehen. Zum Glück haben wir jetzt ein zweites Rennen auf dem Red Bull Ring vor uns.»

«Ich freue mich riesig für Jorge und sein gesamtes Team über seinen ersten Sieg in der Moto2-Klasse. Nach dem Training und dem Warmup waren wir uns sicher, dass er der Mann sein würde, den es zu schlagen gilt», strahlte Teamchef Ajo. «Für Tetsuta lief es leider gar nicht gut. Ich bin allerdings zuversichtlich. Mit seiner starken Psyche wird er sich rasch wieder fangen. Vielleicht kann er bereits nächstes Wochenende wieder um Spitzenplätze kämpfen.»

Ergebnis Moto2, Spielberg, 16. August:

1. Martin, Kalex

2. Marini, Kalex, + 2,195 sec

3. Schrötter, Kalex, + 4,782

4. Lowes, Kalex, + 7,249

5. Vierge, Kalex, + 7,325

6. Bezzecchi, Kalex, + 7,771

7. Lüthi, Kalex, + 9,405

8. Fernandez, Kalex, + 9,598

9. Canet, Speed-up, + 10,023

10. Roberts, Kalex, + 10,890

11. Baldassarri, Kalex, + 11,170

12. Aegerter, NTS, + 11,803

13. Chantra, Kalex, + 13,002

14. Dixon, Kalex, + 13,385

15. Garzo, Kalex, + 15,865

Moto2-WM-Stand nach 5 von 15 Rennen:

1. Marini, 78 Punkte. 2. Bastianini, 73. 3. Martin, 59. 4. Lowes, 59. 5. Nagashima, 55. 6. Canet, 43. 7. Bezzecchi, 40. 8. Vierge, 36. 9. Roberts, 35. 10. Baldassarri, 33. 11. Schrötter, 32. 12. Gardner, 25. 13. Fernandez, 25. 14. Lüthi, 24. 15. Navarro, 19. Ferner: 21. Aegerter, 4.