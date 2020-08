Moto2, Q2: Aron Canet auf Pole, Schrötter strauchelte

Erstmals in dieser Moto2-Saison sicherte sich ein Speed-Up-Pilot die Pole-Position. Aron Canet setzte sich gegen Jorge Martin (Kalex) durch, Tom Lüthi sicherte sich eine gute Ausgangslage, Marcel Schrötter verpasste Q2.

Nachdem Jaume Masia im Moto3-Qualifying eine Ölspur auf dem Red Bull Ring verteilte, verspätete sich die MotoGP- und Moto2-Klasse am Samstag dementsprechend. Bei über 50 Grad Asphalttemperatur starteten die Moto2-Piloten am Nachmittag mit Q1, mit der Session, wo es noch vier Plätze für das entscheidende Q2 zu holen gab. Auch Dominique Aegerter (NTS) und Marcel Schrötter (Kalex) mussten sich in der 15-minütigen Einheit beweisen.

Liqui Moly Intact GP-Pilot Marcel Schrötter konnte sich allerdings nicht durchsetzen und wird den GP der Steiermark am Sonntag nur von Startplatz 21 in Angriff nehmen, nachdem er vor einer Woche in Spielberg noch in der ersten Startreihe stand. Somkiat Chantra, Tetsuta Nagashima, Hector Garzo und Stefano Manzi waren am besten unterwegs und schafften den Sprung ins Q2 der Moto2-Kategorie. Dominique Aegerter schaffte es nur auf Startplatz 28.

Nach sieben Minuten in Q2 stürzte der Australier Remy Gardner in Kurve 1, brachte sein Bike anschließend aber wieder in Bewegung. Auch Jake Dixon musste einen Sturz verkraften. Aron Canet überraschte währenddessen mit der Bestzeit. Der Speed-Up-Pilot setzte eine Zeit von 1:28,787 min und führte vor Jorge Martin und Tetsuta Nagashima vom Red Bull KTM Ajo-Team.

Marco Bezzecchi und WM-Leader Luca Marini begannen erst zur Halbzeit mit der Zeitenjagd, um genügend Platz auf der 4,318 km langen Piste zu haben. Am Ende reichte es für die beiden Sky Racing Team VR46-Fahrer zu den Startplätzen 5 und 12. Tom Lüthi setzte seine Kalex auf den siebten Rang, ihm fehlten 0,454 Sekunden auf den Schnellsten.

Auch wenn Jorge Martin am Ende noch einmal angriff, ging die Pole-Position in Spielberg an Aron Canet, der erstmals in der Moto2-Klasse von Startplatz 1 ins Rennen gehen wird. Zweiter Martin, dritter wurde Tetsuta Nagashima, der sich durch Q1 kämpfte. Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi und Remy Gardner stehen in Reihe 2. Joe Roberts, der 2020 schon zweimal von Pole-Position losfuhr, kam nicht über Rang 14 hinaus, Enea Bastianini wurde 15.

Moto2, Q2, Spielberg, 22. August:

1. Canet, Speed-Up, 1:28,787min

2. Martin, Kalex, + 0,118 sec

3. Nagashima, Kalex, + 0,370

4. Fernandez, Kalex, + 0,381

5. Bezzecchi, Kalex, + 0,390

6. Gardner, Kalex, + 0,403

7. Lüthi, Kalex, + 0,454

8. Garzo, Kalex, + 0,454

9. Navarro, Speed-Up, + 0,466

10. Bulega, Kalex, + 0,473

11. Lowes, Kalex, + 0,484

12. Marini, Kalex, + 0,548

13. Dixon, Kalex, + 0,616

14. Roberts, Kalex, + 0,686

15. Bastianini, Kalex, + 0,708

16. Chantra, Kalex, + 0,747

17. Ramirez, Kalex, + 0,883

18. Manzi, MV Agusta, + 1,057

Ferner:

21. Schrötter, Kalex

28. Aegerter, NTS