Le Mans, FP2: Sorgen um Marini, auch Schrötter stürzt

Der Moto2-WM-Führende Luca Marini ist im zweiten Freien Training in Le Mans gestürzt und konnte nur dank der Streckenposten, die ihn stützten, aus dem Kiesbett humpeln. Marcel Schrötter stürzte ebenfalls.

Nach einem heftigen Sturz ist der Moto2-WM-Leader Luca Marini ins Krankenhaus gebracht worden. Der Italiener flog per Highsider ab und hat sich am linken Knöchel verletzt. Die Ärzte an der Strecke konnten bei den ersten Untersuchungen keinen Bruch feststellen. Vor dem Medical Center wartete Marinis Halbbruder Valentino Rossi, der sich direkt nach dem Gesundheitszustand erkundigte. Bei trockenen Bedinungen belegten Jake Dixon, Jorge Martin und Marco Bezzecchi die ersten drei Plätze. Am Morgen war es noch nass gewesen.

Marcel Schrötter stürzte ebenfalls, blieb aber unverletzt. Er beendete den Freitag in Le Mans als Neunter und damit einen Rang hinter seinem Intact GP-Teamkollegen Thomas Lüthi.

Le Mans, Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2

1. Jake Dixon, Kalex, 1:37,713 min

2. Jorge Martin, Kalex, + 0,049 sec

3. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,304

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,442

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,472

6. Jorge Navarro, Speed Up, + 0,508

7. Aron Canet, Speed Up, + 0,546

8. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,561

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,628

10. Xavi Vierge, Kalex, + 0,746

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,763

12. Joe Roberts, Kalex, + 0,796

13. Stefano Manzi, MV Agusta, + 0,999

14. Enea Bastianini, Kalex, + 1,103