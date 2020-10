MV Agusta-Team fährt 2021 mit Lorenzo Baldassarri

Nach drei Jahren im Team von Sito Pons wechselt der fünffache Moto2-GP-Sieger Lorenzo Baldassarri für 2021 zum MV Agusta-Team.

Lorenzo Baldassarri hat in diesem Jahr und in der zweiten Saisonhälfte 2019 beim Moto2-Team von Sito Pons nicht erfüllt, nachdem er 2019 mit drei Siegen vielversprechend in die Saison gestartet war. Nach dem Le Mans-Training meldete das leidgeprüfte MV Agusta Forward Racing-Team die Verpflichtung von Lorenzo Baldassarri für die 2021 Moto2 World Championship. «Balda» kommt aus Montecosaro in der Region Marken; er wurde 1996 geboren, er wird nächstes Jahr die MV Agusta mit dem Gitterrohrstahlrahmen pilotieren.

Baldassarri war bereits in den Jahren 2015 bis 2017 Mitglied des Forward Racing Teams. Damals war er noch ein Schützling der VR46 Riders Academy.

Lorenzo «Balda» Baldassarri hat 2013 in der Moto3 World Championship debütiert und ist 2014 in die Moto2-WM aufgestiegen. In Phillip Island 2015 und Mugello 2016 gelangen ihm bei Forward die ersten Podedstplätze und dazu in Misano 2016 der erste GP-Sieg.

2018 siegte der jetzt 23-jährige Balda in Jerez; dazu kamen vier Podiumsplätze in Doha, Mugello, Aragón und Motegi, während er 2019 in Doha, Las Termas und Jerez drei weitere Siege feierte. In der laufenden Saison 2020 schaffte Baldassarri in Katar nur einen Podestplatz.

Le Mans, Moto2, Qualifying

1. Joe Roberts, Kalex, 1:36,256 min

2. Sam Lowes, Kalex, + 0,087 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,193

4. Jorge Martin, Kalex, + 0,266

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,321

6. Luca Marini, Kalex, + 0,412

7. Xavi Vierge, Kalex, + ,481

8. Jake Dixon, Kalex, + 0,570

9. Enea Bastianini, Kalex, + 0584

10. Stefano Manzi, MV Agusta, + 0,621

11. Fabio Di Giannantonio, Speed Up, + 0,623

12. Aron Canet, Speed Up, + 0,625

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,674

14. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,691

15. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,758

16. Hector Garzo, Kalex, + 1,021

17. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,079

18. Jorge Navarro, Speed Up, + 1,300

19. Marcel Schrötter, Kalex