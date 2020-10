Aragón, FP2: Di Giannantonio (Speed-up) mit Bestzeit

Fabio Di Giannantonio war am Freitag der schnellste Moto2-Pilot im MotorLand Aragón. Marcel Schrötter hielt sich mit seiner Vormittagsbestzeit auf Platz 12, sein Intact GP-Teamkollege Tom Lüthi landete auf Rang 18.

Erwartungsgemäß dauerte es im FP2 nicht lange, ehe die Vormittagszeiten ausgelöscht wurden: Nach zehn Minuten lag Sam Lowes in 1:52,882 sec auf Platz 1, gefolgt von Marco Bezzecchi (+ 0,226 sec) und Marcos Ramirez (+ 0,371 sec). Marcel Schrötter, im FP1 starker Zweiter, war zu diesem Zeitpunkt neben Jake Dixon der einzige Moto2-Pilot in den Top-14, der sich am Nachmittag noch nicht gesteigert hatte.



Zum Vergleich: Die FP1-Bestzeit von Lowes war eine 1:53,391 min.

Zur Halbzeit schob sich WM-Leader Luca Marini Runde für Runde näher an Lowes heran, er blieb aber als Zweiter 0,166 sec dahinter.



Zwölf Minuten vor Schluss unterbot Lowes seine eigene Bestzeit, wenn auch nur knapp: In 1:52,854 min untermauerte er seine Spitzenposition.

Als nur noch zehn Minuten auf der Uhr standen, gab es rote Sektoren bei Bezzecchi, Lowes und Di Giannantonio. Zunächst setzte sich «Bezz» in 1:52,805 min auf Platz 1, aber kurz darauf verdrängte ihn der Speed-up-Pilot von der Spitzenposition: «Diggia» gelang eine 1:52,748 min.



Ein Sturz in Kurve 7 beendete unterdessen die Session von Lowes frühzeitig.



In der Schlussphase fing Enea Bastianini einen möglichen Sturz in Kurve 2 gerade noch mit dem Ellbogen ab.

Schrötter hielt sich mit seiner FP1-Zeit auf Platz 12, sein Intact GP-Teamkollege Tom Lüthi landete auf Rang 18 der kombinierten Zeitenliste. Verbesserungen dürften im FP3 am Samstagvormittag, dessen Beginn auf 11.25 Uhr verschoben wurde, aber noch möglich sein.

Aragón, Moto2, kombinierte Zeitenliste des Freitags (16.10.)

1. Di Giannantonio, Speed-up, 1:52,748 min

2. Bezzecchi, Kalex, + 0,045 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,106

4. Pons, Kalex, + 0,269

5. Marini, Kalex, + 0,300

6. Bastianini, Kalex, + 0,392

7. Ramirez, Kalex, + 0,505

8. Gardner, Kalex, + 0,506

9. Martin, Kalex, + 0,577

10. Roberts, Kalex, + 0,586

11. Navarro, Speed-up, + 0,596

12. Schrötter, Kalex, + 0,695

13. Garzo, Kalex, + 0,769

14. Dixon, Kalex, + 0,790



Ferner:

18. Lüthi, Kalex, + 1,157

Aragón, Moto3, kombinierte Zeitenliste des Freitags (16.10.)

1. Raul Fernandez, KTM, 1:58,144 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,438 sec

3. Arenas, KTM, + 0,532

4. Darryn Binder, + 0,545

5. Suzuki, Honda, + 0,619

6. Garcia, Honda, + 0,700

7. Masia, Honda, + 0,828

8. Ogura, Honda, + 0,839

9. Vietti, KTM, + 0,879

10. Lopez, Husqvarna, + 0,974



Ferner:

21. Dupasquier, KTM, + 1,568

27. Kofler, KTM, + 2,325