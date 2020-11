Verletzungsupdate: Jake Dixon am Handgelenk operiert 16.11.2020 - 14:39 Von Mario Furli

Moto2 © Petronas SRT Jake Dixon (24)

Jake Dixon wurde bereits am Freitag zu Hause in England am rechten Handgelenk operiert. Der Kalex-Pilot hatte sich in Valencia Knochenbrüche, Knorpelschäden und Bänderverletzungen zugezogen.