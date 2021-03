Ajo beginnt stark: Gardner vorn, Fernandez Top-Rookie

Gardner in Aktion auf der Kalex in den Ajo-Farben

Die Bilanz des Moto2-Teams von Red Bull KTM Ajo konnte sich am Freitag beim Katar-Test sehen lassen: Neuzugang Remy Gardner fuhr auf Anhieb Tagesbestzeit, Raul Fernandez war als Zehnter der beste Rookie.

Remy Gardner knüpfte dort an, wo er mit seinem Sieg beim WM-Finale 2020 oder zuletzt mit der Bestzeit beim privaten Moto2-Test in Portimão aufgehört hatte, und beendete seinen ersten offiziellen Testtag auf der Kalex in den Ajo-Farben auf Platz 1. In 1:59,074 min war der 23-jährige Australier 0,269 Sekunden schneller als Aron Canet (Boscoscuro) auf Rang 2.

«Insgesamt war es ein guter Tag für uns. Wir haben verschiedene Linien ausprobiert und ich bin zufrieden, auch wenn wir weiterhin arbeiten müssen, um einige Aspekte zu verbessern», fasste Gardner zusammen. «Wir haben noch zwei Testtag vor uns, die wir hoffen bestmöglich zu nutzen, damit wir für die ersten zwei Grand Prix der Saison bereit sind. Ich möchte mich beim Team für alles, was sie tun, bedanken.»

Sein Teamkollege Raul Fernandez landete in Katar an Tag 1 neun Zehntel dahinter auf Platz 10 – eine beachtliche Leistung des Klassen-Neulings. «Es war ein positiver Tag. Ich habe mich schnell an die Moto2 angepasst, dank der Arbeit, die das Team geleistet hat. Es macht die Dinge einfach für mich», schwärmte der 20-jährige Spanier vom Red Bull KTM Ajo Team.

«Für morgen und den restlichen Katar-Test wird das Ziel sein, mit neuen Reifen zu arbeiten. Denn damit ist es für uns am schwierigsten, eine gute Performance aus dem Bike zu holen. Insgesamt bin ich aber happy. Jetzt geht es darum, weiterhin unser Bestes zu geben, um uns noch mehr zu verbessern», betonte der zweifache Moto3-Sieger des Vorjahres.

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942