Albert Arenas: «Habe nicht die Nerven verloren»

Das Aspar Team begann den ersten Testtag der Moto2- und Moto3-Klasse in Katar mit einem guten Gefühl. Aron Canet setzte seine Boscoscuro hinter Remy Gardner (Kalex) auf den zweiten Platz.

In dieser Saison haben die Speed Up-Bikes einen neuen Namen: Benannt nach Firmenchef Luca Boscoscuro werden die Motorräder von Aron Canet, Albert Arenas, Jorge Navarro und Yari Montella 2021 unter der Bezeichnung Boscoscuro ins Moto2-Rennen gehen. Beim letzten Wintertest der Moto2-Klasse überzeugte Aron Canet am ersten Tag. In diesem Jahr geht der Spanier seine zweite Saison in der mittleren GP-Klasse.



Auf Spitzenreiter Remy Gardner vom Red Bull KTM Ajo-Team fehlten dem 21-Jährigen nach 32 Runden nur 0,267 Sekunden. «Ich bin sehr glücklich mit dem ersten Tag. Wir haben in der letzten Session am Freitag unterschiedliche Set-ups ausprobiert», sagte er. «Am Ende war es sehr positiv. Am Samstag und Sonntag möchten wir uns weiter verbessern, denn wir sind noch weit von der letztjährigen Pole-Zeit entfernt.»

An seiner Seite fährt in dieser Saison Moto3-Weltmeister Albert Arenas. Der Spanier tastet sich langsam an seine neue Klasse heran und wird dabei immer schneller. «Am Freitag in Katar haben wir viel gelernt, denn wir haben bei null begonnen. Ich bin langsam an die Sache rangegangen und am Anfang war es schwierig für mich, das Vertrauen aufzubauen, aber ich habe meine Nerven nicht verloren und Stück für Stück haben wir uns wohler gefühlt», betonte der 24-Jährige am Freitag.

Anschließend erklärte Arenas: «Ich habe das Bike bisher nicht zu 100 Prozent verstanden, damit ich das volle Potenzial auszuschöpfen kann. Am Abend haben wir in dieser Richtung Fortschritte gemacht, nun haben wir zwei weitere Tage, um mit diesem Gefühl weiterzuarbeiten. Ich genieße es immer mehr.»

In der Moto3-Klasse setzt das Aspar Team erstmals auf die Marke GASGAS. Mit Izan Guevara startet der aktuelle Moto3 Junioren Weltmeister auf dem roten Bike, an seiner Seite fährt Sergio Garcia. Beide Piloten blieben unter einer Sekunde hinter der Bestzeit, Rookie Guevara startete am Freitag in den Top-10.



«Ich bin überrascht, wie schnell wir am Freitag waren, denn es war mein Debüt in Katar und wir haben noch zwei Tage vor uns, um uns zu verbessern. Die Basis stimmt, aber wir müssen noch an der Zeitenjagd arbeiten, zudem an der Pace fürs Rennen», berichtete der 16-jährige Guevara selbstbewusst.

Auch Garcia war mit dem ersten Tag auf dem Losail Circuit zufrieden: «Am Ende war es ein guter erster Tag, obwohl wir morgens nicht sehr gut unterwegs waren», betonte er und fügte hinzu: «Am Nachmittag haben wir uns gesteigert und ich bin sehr glücklich mit den Einstellungen des Bikes und obwohl wir noch viel Arbeit vor uns haben, sind wir nicht schlecht gestartet. »

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942

Moto3, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Darryn Binder, Honda, 2:08,159 min

2. John McPhee, Honda, + 0,026 sec

3. Filip Salac, Honda, + 0,040

4. Dennis Foggia, Honda, + 0,042

5. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,112

6. Jaume Masia, KTM, + 0,114

7. Andrea Migno, Honda, + 0,276

8. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,325

9. Izan Guevara, GASGAS, + 0,376

10. Niccolò Antonelli, KTM, + 0,621

11. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,675

12. Pedro Acosta, KTM, + 0,855

13. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,978

14. Riccardo Rossi, KTM, + 1,225

15. Kaito Toba, KTM, + 1,292

16. Jason Dupasquier, KTM, + 1,361



Ferner:

20. Maximilian Kofler, KTM, + 1,558