Hoffnungen von Sky Racing VR46 ruhen auf Bezzecchi

Celestino Vietti auf der Kalex in Katar

Marco Bezzecchi beendete den Katar-Test nur 0,013 sec hinter der Moto2-Bestzeit von Sam Lowes. Celestino Vietti, der Rookie aus dem Sky Racing Team VR46 hatte dagegen deutlich mehr Mühe.

Nach der Saison 2020 zog sich das Rossi-Team aus der Moto3-WM zurück, stattdessen wurde Moto2-Vizeweltmeister Luca Marini in den Sky-VR46-Farben zu Avintia befördert. Seinen Platz in der mittleren Klasse der Motorrad-WM nahm Rookie Celestino Vietti ein, der im Vorjahr erst seine zwei ersten Moto3-Siege errungen hat.

Somit ist der einzige Nicht-Rookie in der Truppe Marco Bezzecchi. Mit sieben Podestplätzen, darunter zwei Siegen, mischte der 22-jährige Italiener schon im Vorjahr regelmäßig an der Spitze des Moto2-Feldes mit. Als WM-Vierter von 2020 zählt er neben Sam Lowes zu den großen Titelanwärtern, nachdem Bastianini, Marini und Martin allesamt in die MotoGP-WM aufgestiegen sind.

Am letzten Tag des Katar-Tests wurde «Bez» dieser Rolle auch gerecht: Als Zweiter blieb er nur 0,013 sec hinter Lowes zurück. «Ich bin happy: Das Feeling mit dem Motorrad ist gut, ich habe viele Runden gedreht und war trotz des Windes schnell. Denn normalerweise leide ich unter diesen Bedingungen», gab Bezzecchi zu Protokoll. «Ich bin zufrieden mit der Pace, auch weil ich nicht wirklich auf Zeitenjagd gegangen bin, und insgesamt mit dem Feeling. Wir können aber noch einen Schritt bei der Fahrweise machen», kündigte er eine knappe Woche vor dem Saisonauftakt an.

Noch mehr zu tun gibt es auf der anderen Seite der Box: Vietti war an den drei Testtagen in Losail nur auf den Plätzen 24, 28 und 25 zu finden. Mehr Mühe hatte von den Rookies nur Yari Montella (er kommt aus der Moto2-EM) und der erst 16-jährige Barry Baltus auf der NTS.

«Es waren drei anstrengende Tage», gestand der 19-Jährige. «Wir haben viel am Motorrad gearbeitet und jeden Tag Fortschritte gemacht, auch wenn es noch viel zu tun gibt. Schade, dass ich am Sonntag bei der Rennsimulation gestürzt bin, denn wir waren wirklich gut unterwegs.»

Teammanager Pablo Nieto zog am Ende eine positive Bilanz der privaten und offiziellen Testfahrten: «Marco war in Valencia und Portimão gut dabei und hier in Katar einer der Protagonisten. Er ist schnell und hat eine ausgezeichnete Pace. Celestino hatte, als Rookie, eine andere Herangehensweise. Er hat noch viel Arbeit vor sich, aber dank der Arbeit der gesamten Mannschaft entwickelt er sich.»

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 21. März:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:58,655 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,013 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,048

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,182

5. Xavi Vierge, Kalex, + 0,216

6. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,249

7. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,320

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,375

9. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,427

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,550

11. Stefano Manzi, Kalex, + 0,676

12. Ai Ogura, Kalex, + 0,679

13. Cameron Beaubier, + Kalex, + 0,695

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,706

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,818

16. Tony Arbolino, Kalex, + 0,858

17. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,861

18. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,866

19. Hector Garzo, Kalex, + 0,881

20. Tom Lüthi, Kalex, + 1,003

21. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,021

22. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,048

23. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,076

24. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,084

25. Celestino Vietti, Kalex, + 1,253

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,314

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,505

28. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,681

29. Barry Baltus, NTS, + 1,848

30. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,218

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 20. März:

1. Xavi Vierge, Kalex, 1:58,832 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,026 sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,056

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,062

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,068

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,089

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,353

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,372

9. Sam Lowes, Kalex, + 0,379

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

11. Tony Arbolino, Kalex, + 0,528

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,636

13. Ai Ogura, Kalex, + 0,736

14. Stefano Manzi, Kalex, + 0,737

15. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,812

16. Hector Garzo, Kalex, + 0,824

17. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,927

18. Simone Corsi, MV Agusta, + 0,930

19. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,001

20. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,022

21. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,072

22. Nicolò Bulega, Kalex, + 1,081

23. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,146

24. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,162

25. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,203

26. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,251

27. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,284

28. Celestino Vietti, Kalex, + 1,706

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,109

30. Barry Baltus, NTS, + 3,979

Moto2, Katar-Test, kombinierte Zeitenliste des 19. März:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:59,074 min

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,269 sec

3. Joe Roberts, Kalex, + 0,480

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,500

5. Nicolò Bulega, Kalex, + 0,509

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,560

7. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,795

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,840

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,842

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,916

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,924

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,058

13. Simone Corsi, MV Agusta, + 1,092

14. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,092

15. Bo Bendsneyder, Kalex, + 1,110

16. Marco Bezzecchi, Kalex, + 1,158

17. Tony Arbolino, Kalex, + 1,168

18. Ai Ogura, Kalex, + 1,237

19. Stefano Manzi, Kalex, + 1,272

20. Hector Garzo, Kalex, + 1,388

21. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 1,390

22. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 1,443

23. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,654

24. Celestino Vietti, Kalex, + 1,717

25. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,770

26. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 1,833

27. Marcos Ramirez, Kalex, + 1,887

28. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,950

29. Hafizh Syahrin, NTS, + 2,342

30. Barry Baltus, NTS, + 3,942