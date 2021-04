Ajo: Rookie Fernández stark, Gardner holt auf

Rául Fernández in Katar

Rookie Rául Fernández mit Fabelzeit in Katar

Remy Gardner beendete den Freitag in Katar in den Top-3

Das Red Bull KTM Ajo Team knüpfte am Freitag in Doha an seine Erfolge vom Katar-GP an. Während Remy Gardner im FP1 etwas abgeschlagen war, beendeten er und Teamkollege Rául Fernández den Freitag stark auf Rang 3 und 1.

Mit Platz 2 und 5 beim Katar-GP erlebten Remy Gardner und Rául Fernández einen Saisonauftakt nach Maß. Mit dieser Motivation im Gepäck begann das zweite Rennwochenende in Doha für das Ajo-Duo erneut vielversprechend. Moto3-Aufsteiger Rául Fernández zeigte mit Rang 5 im FP1 bereits einen starken Einstand, im zweiten Training brannte er eine Fabelzeit von 1:58,541min in den Wüstenasphalt. Damit feierte der Rookie die schnellste Zeit, die 2021 bisher auf dem 5,380 km langen Losail Circuit in der Moto2-Kategorie gefahren wurde, welche ihm gleichzeitig Platz 1 in der kombinierten Zeitenliste bescherte.

Der 20-Jährige zeigte sich angesichts seiner Platzierung und fünf Zehntelsekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Fabio Di Giannantonio rundum zufrieden. «Ich bin sehr glücklich mit unserer Leistung, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, ich fühle mich jetzt noch wohler auf dem Motorrad», freute sich der dreifache Moto3-Rennsieger.

Fernández blieb jedoch bodenständig und meinte: «Den Freitag an der Spitze zu beenden motiviert mich, aber das Wichtige ist, dass ich eine gute Pace habe. Jetzt müssen wir weiter arbeiten und versuchen, etwas konstanter zu werden. Das Set-up des Bikes ist so gut wie noch nie, weshalb wir genauso weiterarbeiten und ruhig bleiben müssen», betonte der Kalex-Pilot.

Teamkollege Remy Gardner kam im ersten Training noch nicht richtig in Fahrt, er beendete die Sitzung auf Position 23. Doch die kühleren Temperaturen am Abend kamen dem Australier entgegen, er steigerte sich im FP2 um über zwei Sekunden und pilotierte seine Kalex damit auf den dritten Gesamtrang. «Wir haben einen positiven Freitag erlebt. Im FP1 hatte ich aufgrund der Hitze einige Probleme, aber am Abend waren wir wieder schnell, worüber ich glücklich bin», kommentierte der 23-Jährige seine Platzierungen.

Der Sohn von Wayne Gardner büßte am Tagesende 0,647 sec auf seinen Stallkameraden Fernández ein. «Unsere Pace ist gut, trotzdem müssen wir am Samstag einen weiteren Schritt nach vorne machen», stellte der Ajo-Neuzugang klar. «Der Wind wird im Qualifying eine entscheidende Rolle spielen, weshalb wir abwarten müssen, wozu wir im Zeittraining in der Lage sind», stapelte er im Anschluss tief.

Vor dem Zeittraining am Samstag haben beide Piloten im dritten freien Training noch einmal die Chance, am Set-up ihrer Kalex zu feilen, bevor am Abend der Kampf um die beste Startposition eröffnet wird.

Kombinierte Zeitenliste nach FP2, Katar, Moto2

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:58, 541 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,517 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,647

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,667

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,672

6. Ai Ogura, Kalex, + 0,702

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,724

8. Celestino Vietti, Kalex, + 0,774

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,821

10. Nicolo Bulega, Kalex, + 1,066

11. Stefano Manzi, Kalex, + 1,072

12. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,123

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,207

14. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,236

Ferner

19. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,355