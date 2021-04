Platz 15 am Freitag: Tom Lüthi fehlen 1,2 Sekunden

Der einzige Schweizer im Moto2-Feld, Tom Lüthi, kämpft 2021 mit großen Problemen. Am Freitag in Portimão reichte es zu Platz 15, dem Kalex-Fahrer fehlen mehr als 1,2 Sekunden auf Spitzenreiter Joe Roberts.

Die bisherige Saisonbilanz von Tom Lüthi sieht alles andere als vielversprechend aus. Der 34-Jährige schloss das erste Moto2-Rennen in Katar auf dem 15. Platz als letzter in den Punkten ab, die Woche drauf stürzte er spektakulär aus dem Rennen, blieb glücklicherweise unverletzt. Mit einem Punkt auf dem Konto steht er beim dritten Rennen in Portimão auf verlorenem Posten. Der Schweizer beendete den ersten Tag an der Algarve auf dem 15. Platz, er verpasste den provisorischen Q2-Platz nur um wenige Tausendstel, auf den Schnellsten fehlen jedoch mehr als eine Sekunde.

«Wir konnten große Schritte zwischen FP1 und FP2 machen, das war sehr positiv», machte sich der 125-ccm-Weltmeister von 2005 selbst Mut. «Wir haben trotzdem große Probleme, besonders im Kurveneingang und bei der Vorbereitung auf den Ausgang der Kurve. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass wir in diese Richtung arbeiten können. Wir haben ein paar gute Dinge gefunden und wir können dieser Linie folgen, um uns am Samstag zu verbessern.»

Am Morgen war der 4,592 km lange Kurs in Portugal noch von den letzten beiden Regentagen mit nassen Stellen übersät, doch das Wetter hätte schlimmer sein können, kaum ein Regentropfen fand während der Trainings den Weg auf die Strecke. «Wir hatten viel Glück mit dem Wetter am ersten Tag, denn es war vor dem zweiten Training sehr dunkel und wir waren uns nicht sicher, ob es regnen würde. Letztendlich war die Strecke am Nachmittag deutlich besser als im ersten freien Training», erklärte der sympathische Schweizer.

«Wir haben uns zwar verbessert, aber es ist noch nicht genug», betonte er selbstkritisch und fügte abschließend hinzu: «Zumindest die Richtung stimmt. Wir müssen weiterarbeiten und hoffentlich können wir am Samstag in FP3 einen weiteren Schritt machen.» Dem 17-fachen GP-Sieger gelang in den letzten sieben Rennen kein Top-10-Platz mehr. Platz 5 beim Frankreich-GP in Le Mans letzten Oktober war sein letztes starkes Rennen.

Moto2, kombinierte Zeitenliste nach FP2, Portimão:

1. Roberts, Kalex, 1:43,144 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,317 sec

3. Aron Canet, Boscoscuro + 0,608

4. Gardner, Kalex, + 0,617

5. Bezzecchi, Kalex, + 0,665

6. Garzo, Kalex, + 0,688

7. Lowes, Kalex, + 0,711

8. Arenas, Boscoscuro, + 0,722

9. Schrötter, Kalex, + 0,750

10. Vierge, Kalex, + 0,857

11. Dixon, Kalex, + 0,902

12. Montella, Boscoscuro, + 0,958

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,043

14. Chantra, Kalex, + 1,237

15. Lüthi, Kalex, + 1,274