Marcel Schrötter: «Hatte mich schon verabschiedet»

Moto2-Pilot Marcel Schrötter fuhr beim Rennen am Sonntag in Portimão vom 19. Startplatz auf den zehnten Rang. Für den Bayern vom Liqui Moly Intact GP-Team war es ein komisches Rennen mit ständigen Auf und Abs.

Nachdem das Qualifying am Samstag in Portimão für Marcel Schrötter völlig in die Hose gegangen ist und er sich nur für Startplatz 19 qualifizierte, gab es für das Moto2-Rennen am Sonntag nur ein Motto: alles oder nichts. Nach einer guten Aufholjagd kämpfte der Bayer in der Gruppe um Platz 9, landete letztendlich aber auf dem zehnten Platz. Der Kalex-Fahrer verlor etwas mehr als 15 Sekunden auf Sieger Raul Fernandez (Kalex) vom Team Red Bull KTM Ajo.



«Es war ein spannendes Rennen, aber es war schwierig und gleichzeitig frustrierend, denn ich habe kaum einen Unterschied zu den Fahrern vor mir machen können. Ich habe zeitweise gemerkt, dass ich schneller kann, aber irgendwie auch nicht. Ein komisches Gefühl. Die Bedingungen waren für viele Fahrer ziemlich herausfordernd, weshalb auch immer», gab Schrötter am Nachmittag zu Wort.

In dem spannenden Lauf über 23 Runden mit unzähligen Überholmanövern gelang ihm am Ende ein passables Ergebnis, auch wenn ihn das komische Gefühl zu seinen Reifen nervte. «In einigen Kurven hatte ich von Anfang an große Mühe, mal kam ich nicht mit dem Vorderreifen zurecht, dann war ich auf einmal im letzten Sektor viel langsamer, weil ich plötzlich ein ganz anderes Gefühl hatte», betonte der Moto2-Routinier. «Es war ein ständiges Verlieren und Aufholen, deshalb kam ich nicht mehr voran. Das Gefühl zum Motorrad und zu den Reifen war nicht wie gewohnt, es war schwierig, konstant und sauber zu fahren.»

«Ich hatte zwei oder drei Schreckmomente, als Beaubier direkt vor mir beinahe gestürzt wäre», gab der 28-Jährige zu und betonte: «Ich hatte mich eigentlich schon vom Rennen verabschiedet und ich habe viel Zeit dadurch verloren, Fahrer von hinten kamen wieder an mir vorbei. Es war ein extremer Kampf. Ich hatte mir letztendlich mehr erwartet, weil meine Pace besser war als die der Vorderleute.»



«Momentan ist es etwas zäh, dass wir immer solche Enttäuschungen haben und es uns im Qualifying immer wieder schwer machen», seufzte er. «Wir bleiben dran und sind sehr motiviert, ich bin mir sicher, dass es bald weiter vorwärtsgeht.»

Zuletzt kämpfte Schrötter mit Unterarm-Problemen. Sind die Probleme immer noch vorhanden? »Mein Arm fühlte sich deutlich besser an. Das Problem war nicht weg, aber ich konnte es gut kontrollieren», sagte der Deutsche. «Sobald im Rennen eine Linkskurve kam, hat sich der Arm wieder entspannt. Ich musste also nur in den wenigen Rechtskurven damit umgehen. Ich muss trotzdem weiter daran arbeiten und die Therapie fortführen.»

Letzte Runde: Roberts greift Canet auf Platz 2 an, der Spanier kontert und Gardner nutzt eine kleine Lücke und rempelt sich an Roberts vorbei auf Platz 3. Raul Fernandez gewinnt in seinem dritten Moto2-Rennen zum ersten Mal. Platz 5 geht an Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi wird 6. Schrötter sichert sich den zehnten Platz, Tom Lüthi verpasst die Punkte auf Position 17.

Moto2-Rennergebnis, Portimão:

1. Raul Fernandez, Kalex

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,600 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 1,968

4. Joe Roberts, Kalex, + 2,397

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,622

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 6,344

7. Xavi Vierge, Kalex, + 7,360

8. Hector Garzo, Kalex, + 12,540

9. Cameron Beaubier, Kalex, + 14,989

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 15,240

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 15,521

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 15,667

13. Albert Arenas, Boscoscuro, + 19,513

14. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 23,147

15. Marcos Ramirez, Kalex, + 23,494



Ferner:

17. Tom Lüthi, Kalex, + 27,470