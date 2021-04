Marcel Schrötter (19.): «Einmal mehr frustrierend»

Nah dran und doch im Hintertreffen: Marcel Schrötter verpasste den Einzug in Q2. Somit startet er den dritten WM-Lauf der Moto2-Klasse in Portugal nur aus Reihe 7. Sein Ziel sind dennoch Punkte.

Marcel Schrötter befand sich bereits auf einem guten Weg in Richtung Q2, als er im dritten Freien Training doch noch von P7 verdrängt und weit zurückgespult wurde. Antworten konnte er nicht mehr und so musste er den Umweg über Q1 nehmen. Das Problem: Dort war Endstation, weil Somkiat Chantra ihn auch dort kurz vor Ablauf der Uhr noch überholte.

Startposition 19 war nicht das, was sich der 28-Jährige für den Portugal-GP erhofft hatte. Das bestätigte er so: «Es ist einmal mehr frustrierend zu wissen, dass man eigentlich eine gute Pace hat und es dann doch nicht reicht. Zu Beginn der Saison geht man es ruhig und kontrolliert an, aber mittlerweile frustriert es enorm. Man bespricht und analysiert wirklich alles bis ins kleinste Detail und doch geht es rückwärts. Die Qualifyings sind suboptimal, wobei man natürlich auch bedenken muss, dass die Zeiten unheimlich nah beieinander liegen. Auch heute Morgen sah es von der Position her schlecht aus, aber letztlich sprechen wir von drei, vier Zehnteln. Das ist nicht viel, wir sind aber letztlich die, die dann hinten stehen.»

Schrötters Ziel ist es, mit einer Aufholjagd doch noch möglichst viele Punkte mitzunehmen. «Ich muss auf dem neuen Reifen schneller werden. Daran gilt es zu arbeiten und hoffentlich kann ich dann am Sonntag im Rennen das Beste rausholen», wagt der Fahrer des Liqui Moly IntactGP-Teams keine Prognose.

Immerhin: Seinen Teamkollegen, den Rookie Tony Arbolino, wies er deutlich in die Schranken. Arbolino geht von P25 aus ins Rennen. Der Spanier sagte: «Ehrlich gesagt fühle ich mich im Moment nicht gut und ich glaube nicht, dass wir mit diesem Gefühl auf dem Motorrad die Spitze erreichen können. Wir müssen unsere Arbeitsweise und wie wir die Dinge angehen, ändern. Ich fühle mich nicht wettbewerbsfähig und habe kein Vertrauen in mein Bike.»

Ergebnisse Moto2, Qualifying 2, Portimao:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:42,901 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,023 sec

3. Xavi Vierge, Kalex, + 0,174

4. Ai Ogura, Kalex, + 0,220

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,269

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,358

7. Albert Arenas, Kalex, + 0,403

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

9. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,458

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,488

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,553

12. Hector Garzo, Kalex, + 0,571

13. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,574

14. Jake Dixon, Kalex, + 0,763

15. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,775

16. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,843

17. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,940

18. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,102



Ferner:

19. Marcel Schrötter, Kalex, 1:43,523

22. Thomas Lüthi, Kalex, 1:43,993