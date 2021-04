Technisches Problem bremst Thomas Lüthi (22.) aus

Am Ende ging Thomas Lüthi bei der Qualifikation zum Großen Preis von Portugal die Zeit aus. Der Schweizer hatte technische Probleme an seiner Kalex und startet das Rennen am Sonntag nur von P22.

Thomas Lüthi erlebte ein gebrauchtes Qualifying. An seiner Kalex gab es Probleme mit dem Elektronik-System. Deswegen ging dem Schweizer die Zeit aus. Er verpasste den Einzug in Q2 und wird den Portugal-GP von P22 aus in Angriff nehmen.

Als die Ampeln auf Grün sprangen, kam Hektik beim Pertamina Mandalika SAG Team auf. Lüthi stieg von seiner Maschine und setzte sich in die Box. Er bilanzierte: «Das war ein unglücklicher Tag. Wir haben es nicht geschafft, uns in den Freien Trainings direkt zu qualifizieren. Wir waren motiviert, Q1 zu überstehen, aber dann kam das technische Problem. So ist der Rennsport. Unser Tag war zerstört und auch mein Rhythmus.»

Lüthi weiter: «Ich hatte nur zwei Runden gegen Ende der Qualifikation. Ich habe versucht, in diesen zwei Runden alles zu geben, aber mein Rhythmus war nicht gut genug. Ich konnte nicht genug herausholen, um noch den Sprung ins Q2 zu schaffen.Wir werden auch am Sonntag an uns glauben und arbeiten weiter. Der wichtigste Tag kommt erst noch.»

Der Zulieferer Magneti Marelli teilte dem Team übrigens mit, dass man daran arbeiten werde, das Problem zu beheben. Ziel sei es, dass dieser Schaden nicht noch einmal vorkommen soll, heißt es in der Mitteilung des Rennstalls.

Ergebnisse Moto2, Qualifying 2, Portimao:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:42,901 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,023 sec

3. Xavi Vierge, Kalex, + 0,174

4. Ai Ogura, Kalex, + 0,220

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,269

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,358

7. Albert Arenas, Kalex, + 0,403

8. Joe Roberts, Kalex, + 0,413

9. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,458

10. Raul Fernandez, Kalex, + 0,488

11. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,553

12. Hector Garzo, Kalex, + 0,571

13. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,574

14. Jake Dixon, Kalex, + 0,763

15. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,775

16. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,843

17. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,940

18. Yari Montella, Boscoscuro, + 1,102



Ferner:

19. Marcel Schrötter, Kalex, 1:43,523

22. Thomas Lüthi, Kalex, 1:43,993