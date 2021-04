Sensationeller Raul Fernandez gewinnt in Portimão

Red Bull KTM Ajo-Fahrer Raul Fernandez gewinnt in seinem dritten Moto2-Rennen in Portimão. Der Spanier setzte sich gegen Aron Canet und Remy Gardner durch, Sam Lowes stürzte spektakulär.

Premiere im Vorjahr: Remy Gardner gewann im letzten Jahr auf dem «Autodromo Internacional do Algarve» seinen ersten Grand Prix. Der Australier eröffnete die aktuelle Moto2-Saison mit seinem neuen Team Red Bull KTM Ajo mit zwei zweiten Plätzen, nur Sam Lowes (Kalex) übertrumpfte den 23-Jährigen 2021 in Katar. Der Engländer gewann beide Rennen unter Flutlicht und sicherte sich auch die Pole-Position am Samstag in Portimão.



Bei strahlendem Sonnenschein und Außentemperaturen von mehr als 25 Grad ging es für die Moto2-Fahrer am Nachmittag in das Rennen über 23 Runden auf der Achterbahn von Portimão. Die Streckentemperatur lag beim Start bei 44 Grad Celsius und war damit deutlich höher als im Qualifying am Samstag (39 Grad). Marcel Schrötter fährt von Startplatz 19 los, Tom Lüthi von Rang 22.

Start: Remy Gardner kommt als bester vom Startplatz weg, doch Marco Bezzecchi übernimmt vor Kurve 1 die Führung. WM-Leader Sam Lowes stürzt per Highsider spektakulär und scheidet aus dem Rennen aus. Der Engländer ist unverletzt.

1. Runde: Gardner übernimmt noch in der ersten Runde dir Führung von Bezzecchi. Xavi Vierge folgt auf Platz 3, Marcel Schrötter verbessert sich auf Rang 14.



2. Runde: Hinter Gardner und Bezzecchi überholt Joe Roberts Xavi Vierge. Schrötter verbessert sich auf Platz 13.



3. Runde: VR46-Schützling Marco Bezzecchi kontert und überholt Gardner Ende der Start- und Zielgeraden. Jorge Navarro wirft seine Boscoscuro in Kurve 5 weg und scheidet aus dem Rennen aus.



4. Runde: Bezzecchi und Gardner im Zweikampf, der Italiener bleibt aber in Führung. Dritter ist Roberts vor Raul Fernandez und Aron Canet. Marcel Schrötter liegt auf Position 13, Tom Lüthi ist 18. Schwerer Sturz von Yari Montella und Stefano Manzi in Kurve 15, beide Bikes fangen Feuer.

5. Runde: Joe Roberts überholt Gardner. Ai Ogura und Somkiat Chantra stürzen in Kurve 5, nach einer Kollision mit Cameron Beaubier.



6. Runde: Bezzecchi hat 1,5 Sekunden Vorsprung auf Gardner und Roberts. Der US-Amerikaner verliert Platz 2 gegen Gardner und Aron Canet, der sich nach vorne gekämpft hat. Marcel Schrötter fährt auf Rang 10.



8. Runde: Bo Bendsneyder stürzt in Kurve 5, ist aber unverletzt.



9. Runde: Bezzecchi führt 0,8 Sekunden vor Gardner und Canet, Raul Fernandez kämpft mit Joe Roberts um Platz 4. Intact GP-Fahrer Marcel Schrötter überholt Beaubier und ist Neunter.



10. Runde: Remy Gardner verbremst sich in Kurve 3, verliert drei Plätze, überholt Teamkollege Fernandez aber gleich in Kurve 5. Er legt nur auf Platz 4. Canet greift den Führenden Bezzecchi an und übernimmt die Spitze.



11. Runde: In Kurve 1 liegen Canet und Bezzechi nebeneinander, Roberts profitiert und übernimmt die führende Position. Bezzecchi fällt bis auf Platz 5 zurück.

12. Runde: Celestino Vietti und Niccoló Bulega kollidieren in Kurve 1, nachdem sich Bulega verbremst. Beide können das Rennen wieder aufnehmen.



14. Runde: Roberts führt vor Canet und Gardner, sieben Fahrer umfasst die Spitzengruppe. Schrötter fährt auf Platz 11, Tom Lütih ist 17.



15. Runde: Jake Dixon stürzt in Kurve 8, kann den Sturzraum aber auf seinen Füßen verlassen.



17. Runde: Roberts und Canet setzen sich an der Spitze ab. Bezzecchi liegt 0,8 Sekunden dahinter auf dem dritten Platz, knapp vor Raul Fernandez. Marcel Schrötter ist auf Platz 10.



18. Runde: Canet überholt Roberts und übernimmt die Führung, zudem erhäl der Spanier eine «Track Limits Warning». Fernandez geht zuvor an Bezzecchi vorbei.



19. Runde: Roberts geht in Kurve 1 weit und verliert Platz 2 an Rookie Fernandez, der zuvor die schnellste Rennrunde fährt.



20. Runde: Raul Fernandez übernimmt die Führung und setzt sich leicht von Canet ab. Die Top-3 liegen innerhalb von 0,7 Sekunden.



22. Runde: Fernandez führt 0,9 Sekunden vor Landsmann Canet. Roberts ist dritter, Gardner kommt näher an Platz 3 heran.

Letzte Runde: Roberts greift Canet auf Platz 2 an, der Spanier kontert und Gardner nutzt eine kleine Lücke und rempelt sich an Roberts vorbei auf Platz 3. Raul Fernandez gewinnt in seinem dritten Moto2-Rennen zum ersten Mal. Platz 5 geht an Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi wird 6. Schrötter sichert sich den zehnten Platz, Tom Lüthi verpasst die Punkte auf Position 17.

Moto2-Rennergebnis, Portimão:

1. Raul Fernandez, Kalex

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,600 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 1,968

4. Joe Roberts, Kalex, + 2,397

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,622

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 6,344

7. Xavi Vierge, Kalex, + 7,360

8. Hector Garzo, Kalex, + 12,540

9. Cameron Beaubier, Kalex, + 14,989

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 15,240

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 15,521

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 15,667

13. Albert Arenas, Boscoscuro, + 19,513

14. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 23,147

15. Marcos Ramirez, Kalex, + 23,494



Ferner:

17. Tom Lüthi, Kalex, + 27,470