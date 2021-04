Stefano Manzi und Yari Montella geben Entwarnung

Das italienische Moto2-Duo Yari Montella und Stefano Manzi schied beim Portugal-GP auf spektakuläre Art und Weise aus. Zum Glück blieben die Piloten unverletzt, doch der Unfall ließ zunächst Schlimmes befürchten.

Es war ein Unfall, der die schlimmsten Befürchtungen und Erinnerungen an den Crash von Hafizh Syahrin in Österreich aus dem Vorjahr hervorrief. Geredet und geschrieben wurde zwar vorrangig über das spektakuläre Aus des zweimaligen Auftaktsiegers Sam Lowes, im Mittelfeld gab es aber einen ebenso spektakuläreren Zwischenfall. Yari Montella stürzte im Moto2-Rennen in Portugal in der Schlusskurve und riss seinen Landsmann Stefano Manzi mit.

Manzi konnte dem Rivalen nicht mehr ausweichen, flog mit seiner Kalex über das Motorrad von Montella und knallte anschließend unsanft auf den Asphalt. Zunächst sah es so aus, als habe er Montella und nicht das Bike getroffen. Doch die Zeitlupe gab Entwarnung. Sofort eilten die Sanitäter herbei.

Während Manzi sich schnell aufrichtete, musste Montella kurzzeitig behandelt werden Er wurde ins Medical Center geschickt und inzwischen haben beide Fahrer Entwarnung gegeben. Montella postete das Video des Unfalls auf Instagram und schrieb: «Das ist am Sonntag passiert. Zum Glück geht es mir gut. Stefano Manzi, es tut mir leid.»

Manzi reagierte ausführlich in der Pressemitteilung des Flexbox HP40-Rennstalls auf den Vorfall: «Zum Glück geht es mir nach dem heftigen Unfall recht gut. Ich werde mich in Italien noch einem medizinischen Check unterziehen, um zu bestätigen, dass nichts passiert ist. Bis zum Unfall fuhr ich ein gutes Tempo und kam zurück, aber leider wurde ich vom Motorrad eines anderen Fahrers getroffen und konnte den Sturz nicht vermeiden. Das war ein Sturz ohne eigenes Verschulden, aber so ist das im Rennsport. Jetzt ist es an der Zeit, an das nächste Rennen zu denken.»

Moto2-Rennergebnis, Portimão:

1. Raul Fernandez, Kalex

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,600 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 1,968

4. Joe Roberts, Kalex, + 2,397

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,622

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 6,344

7. Xavi Vierge, Kalex, + 7,360

8. Hector Garzo, Kalex, + 12,540

9. Cameron Beaubier, Kalex, + 14,989

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 15,240

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 15,521

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 15,667

13. Albert Arenas, Boscoscuro, + 19,513

14. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 23,147

15. Marcos Ramirez, Kalex, + 23,494

Ferner:

17. Tom Lüthi, Kalex, + 27,470

Moto2-WM Stand nach 3 von 19 Grand Prix:

1. Gardner, 56 Punkte. 2. Raul Fernandez, 52. 3.Lowes, 50. 4. Bezzecchi, 36. 5. Di Giannantonio, 27. 6. Canet, 23. 7. Roberts, 23. 8. Augusto Fernandez, 23. 9. Vierge, 16. 10. Schrötter, 14. – Ferner: 23. Lüthi, 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 75 Punkte. 2. Boscoscuro, 29. 3. MV Agusta, 2.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 108 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team, 73. 3. Sky Racing Team VR46, 49. 4. Italtrans Racing Team, 29. 5. Inde Aspar Team, 27. 6. Federal Oil Gresini Moto2, 27. 7. Petronas Sprinta Racing, 25. 8. Liqui Moly Intact GP, 19.