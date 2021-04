Rául Fernández (1.): «Hatte ich nicht erwartet»

Nach einer fulminanten Schlussphase feierte Moto2-Rookie Rául Fernández beim Portugal-GP seinen Premierensieg in der mittleren Kategorie. Ajo-Teamkollege Remy Gardner patzte und vergab dadurch seine Siegchancen.

Das Moto2-Rennen auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» entwickelte sich von Beginn an zu einem nervenaufreibenden Krimi. Nachdem Sam Lowes (Doppelsieger von Katar) gleich zu Beginn in der ersten Kurve per Highsider abflog, hatten seine WM-Rivalen die Chance, in der Gesamtwertung Boden gut zu machen.

Rookie Rául Fernández nutzte diese Chance am besten, von Startplatz 10 kommend arbeitete er sich kontinuierlich durch das Feld und übernahm vier Runden vor Schluss die Führung, was den jungen Spanier selbst überraschte: «Da mir im Qualifying zwei schnelle Runden gestrichen wurde, musste ich von sehr weit hinten starten. Ich hatte nicht erwartet, vorn zu landen», verriet der 20-Jährige im Anschluss an das Rennen.

In den letzten beiden Runden legte Fernández noch einmal zu und sicherte sich mit 1,6 sec Vorsprung auf Aron Canet (Boscoscuro) bei seinem erst dritten Moto2-Rennen seinen ersten Sieg in der mittleren Kategorie. Damit katapultierte sich der dreifache Moto3-Rennsieger auf Platz 2 in der Gesamtwertung. «Ich bin sprachlos über meinen ersten Moto2-Sieg. Ich freue mich über mein Rennen, insbesondere über den finalen Teil, in dem ich bisher immer am meisten zu kämpfen hatte», strahlte der Kalex-Pilot.

Red Bull-Ajo-Stallkollege Remy Gardner etablierte sich von Startplatz 2 in der Spitzengruppe, musste zur Rennmitte jedoch abreißen lassen. In der Schlussphase bündelte der Australier noch einmal seine Kräfte und setzte sich gegen Joe Roberts (Italtrans) im Kampf um Platz 3 durch. «Ich bin glücklich über das Resultat, jedoch hatte ich mir etwas mehr erhofft, da ich in den Trainings sehr stark war», bewertete der 23-Jährige seinen achten Moto2-Podestplatz.

Gardner fuhr fort: «Am Rennende waren meine Reifen zerstört und ich machte einige Fehler. Daran muss ich in Zukunft arbeiten, dennoch bin ich froh, das Wochenende mit einem Podestplatz zu beenden», freute sich der Kalex-Pilot der mit seinem dritten Platz beim Portugal-GP die WM-Führung übernahm.

Mit den beiden Spitzenplätzen in der WM-Tabelle reist das Red Bull KTM Ajo Team in zwei Wochen nach Jerez, wo vom 30. April bis zum 2. Mai das vierte Saisonrennen stattfinden wird.

Portugal-GP, Moto2-Ergebnis, 18. April:

1. Raul Fernandez, Kalex, 39:47,377 min

2. Canet, Boscoscuro, + 1,600 sec

3. Gardner, Kalex, + 1,968

4. Roberts, Kalex, + 2,397

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,622

6. Bezzecchi, Kalex, + 6,344

7. Vierge, Kalex, + 7,360

8. Garzo, Kalex, + 12,540

9. Beaubier, Kalex, + 14,989

10.Schrötter, Kalex, + 15,240

11. Di Giannantonio, Kalex, + 15,521

12. Dalla Porta, Kalex, + 15,667

13. Arenas, Boscoscuro, + 19,513

14. Baldassarri, MV Agusta, + 23,147

15. Ramirez, Kalex, + 23,494

Moto2-WM Stand nach 3 von 19 Grand Prix:

1. Gardner, 56 Punkte. 2. Raul Fernandez, 52. 3. Lowes, 50. 4. Bezzecchi, 36. 5. Di Giannantonio, 27. 6. Canet, 23. 7. Roberts, 23. 8. Augusto Fernandez, 23. 9. Vierge, 16. 10. Schrötter, 14.

Ferner: 23. Lüthi, 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 75 Punkte. 2. Boscoscuro, 29. 3. MV Agusta, 2.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 108 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team, 73. 3. Sky Racing Team VR46, 49. 4. Italtrans Racing Team, 29. 5. Inde Aspar Team, 27. 6. Federal Oil Gresini Moto2, 27. 7. Petronas Sprinta Racing, 25. 8. Liqui Moly Intact GP, 19.