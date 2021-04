Portimão: Sam Lowes wirft WM-Führung weg

Nach einem perfekten Saisonstart mit zwei Siegen und drei Pole-Positionserhielt Sam Lowes in Portimão erstmalig einen Dämpfer. Der Brite flog in Kurve 1 per Highsider von seiner Kalex ab, blieb zum Glück aber unverletzt.

Mit zwei Pole-Positions und der vollen Punkteausbeute im Gepäck reiste Sam Lowes als Gejagter der Moto2-Klasse von Doha nach Portimão. Im Qualifying des Portugal-GP setzte der Fahrer des Elf Marc VDS Racing Teams seine Erfolgsserie fort und sicherte sich 0.023 sec vor Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) die dritte Pole-Position im dritten Rennen. Doch bereits in der ersten Kurve begrub der Kalex-Pilot seine Siegesserie im Kiesbett. Nach einem verhaltenen Start, bei dem er einige Positionen einbüßte, verlor der 30-jährige Brite am Kurvenausgang die Kontrolle über sein Motorrad und flog heftig per Highsider ab.

«Natürlich bin ich enttäuscht, das Rennen so zu beenden. Ich kam schlecht vom Start weg und in Kurve 1 pushten alle sehr hart», berichtete Lowes von den Momenten vor seinem Sturz. «Es gab eine Berührung mit einem anderen Fahrer, wodurch ich Remy Gardner sehr nah kam», fuhr der Supersport-Weltmeister von 2013 fort. «Um eine Kollision zu vermeiden, trat ich die Hinterradbremse, woraufhin mein Hinterrad blockierte. Dadurch kam ich auf einen schmutzigen Streckenabschnitt und ich ich stürzte. Doch so etwas kann im Rennsport einfach passieren», tröstete sich Lowes, der nach dem Nuller auf WM-Rang 3 abrutschte.

Der achtfache Grand-Prix-Sieger blickt bereits nach Jerez, wo in zwei Wochen das vierte Saisonrennen ausgetragen werden wird: «Wir kommen stärker zurück. In Jerez waren wir bereits testen, ich mag die Strecke sehr.»

Teamkollege Augusto Fernández konnte hingegen seinen Aufwärtstrend aus Katar bestätigen, nach Rang 14 und 6 in Doha folgte nun mit dem fünften Platz sein bestes Saisonergebnis. Lange Zeit hatte er die Podestplätze in Reichweite, am Ende musste sich der Spanier mit 3,7 sec Rückstand auf Position 3 geschlagen geben. «Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn ich mir etwas mehr vom Rennen erhofft hatte. Im Vergleich zu Katar konnte ich meinen Rückstand auf den Sieger deutlich verkürzen, wir kommen immer näher an die Spitze», resümierte der 23-Jährige sein Wochenende in Portimão.

Moto2-Rennergebnis, Portimão:

1. Raul Fernandez, Kalex

2. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,600 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 1,968

4. Joe Roberts, Kalex, + 2,397

5. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,622

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 6,344

7. Xavi Vierge, Kalex, + 7,360

8. Hector Garzo, Kalex, + 12,540

9. Cameron Beaubier, Kalex, + 14,989

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 15,240

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 15,521

12. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 15,667

13. Albert Arenas, Boscoscuro, + 19,513

14. Lorenzo Baldassarri, MV Agusta, + 23,147

15. Marcos Ramirez, Kalex, + 23,494

Ferner:

17. Tom Lüthi, Kalex, + 27,470

Moto2-WM Stand nach 3 von 19 Grand Prix:

1. Gardner, 56 Punkte. 2. Raul Fernandez, 52. 3.Lowes, 50. 4. Bezzecchi, 36. 5. Di Giannantonio, 27. 6. Canet, 23. 7. Roberts, 23. 8. Augusto Fernandez, 23. 9. Vierge, 16. 10. Schrötter, 14. – Ferner: 23. Lüthi, 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex, 75 Punkte. 2. Boscoscuro, 29. 3. MV Agusta, 2.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 108 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team, 73. 3. Sky Racing Team VR46, 49. 4. Italtrans Racing Team, 29. 5. Inde Aspar Team, 27. 6. Federal Oil Gresini Moto2, 27. 7. Petronas Sprinta Racing, 25. 8. Liqui Moly Intact GP, 19.