Tom Lüthi (Kalex/26.): Sturz, Kopf angeschlagen

Tom Lüthi in Mugello

Der nach dem Test erhoffte Aufwärtstrend wurde in Mugello von einem Sturz gestoppt: Tom Lüthi landete in der kombinierten Moto2-Zeitenliste des Freitags nur auf dem 26. Rang (+ 1,668 sec).

Nach dem zweitägigen Privattest auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» in der Vorwoche war Tom Lüthi zuversichtlich nach Mugello gereist, wo am heutigen Freitag mit den ersten freien Trainings der Italien-GP 2021 begann.

Im FP1 noch auf Platz 15, rutschte der routinierte Schweizer in der Nachmittag-Session bis auf den 26. Platz ab. «Das war ein harter Tag für mich», seufzte Lüthi. «FP1 war eigentlich nicht so schlecht, wir haben einige Verbesserungen und eine gute Richtung gefunden, vor allem nach dem Test in Montmeló. Das haben wir gesucht.»

«Im FP2 ging der Plan aber nicht auf, wir konnte nicht alles probieren», fuhr der Kalex-Pilot aus dem Pertamina Mandalika SAG Team fort. Grund dafür war ein Crash in Kurve 8.

«Ich hatte zur Hälfte der Session einen Sturz. Ich habe es versucht und hätte es fast noch abgefangen, aber das Kiesbett kam immer näher», schildert der 34-Jährige. «Leider habe ich mir den Kopf ziemlich schlimm angeschlagen. Wir müssen sehen, wie es geht. Wir arbeiten aber auf jeden Fall weiter und können morgen hoffentlich ein paar Schritte nach vorne machen.»

Moto2-Ergebnis, Mugello, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Sam Lowes, Kalex, 1:51,385 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,184, sec

3. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,308

4. Joe Roberts, Kalex, + 0,361

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,465

6. Tony Arbolino, Kalex, + 0,591

7. Remy Gardner, Kalex, + 0,599

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,622

9. Xavi Vierge, Kalex, + 0,696

10. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,966

11. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,972

12. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,077

13. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,096

14. Hector Garzo, Kaelx, +1,146



Ferner:

26. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,668