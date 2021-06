Marcel Schrötter (12.): Ich bin näher dran als sonst

Rang 12 und 0,6 Sekunden Rückstand - das ist die Freitagsbilanz von Marcel Schrötter in Montmeló. Er ist der Meinung, in die richtige Richtung zu entwickeln und traut sich deshalb auch noch zu, sich zu steigern.

Marcel Schrötter staunte nicht schlecht, als er die Zeit von Raúl Fernandez auf dem Tableau sah. Über 0,6 sec war der Rookie schneller als der deutsche Pilot vom Liqui Moly IntactGP-Team. «Das war eine Wahnsinnsrunde», lobte Schrötter den Spanier. Er selbst beendete den Freitag in Katalonien auf dem zwölften Platz. Sollte er diese Position behaupten, dann dürfte Schrötter direkt an Q2 teilnehmen.

Das ist auch das erklärte Ziel. Schrötter weiter: «Ich hoffe, wir entwickeln uns in die richtige Richtung. Vom Gefühl her haben wir vom ersten zum zweiten Freien Training einen guten Schritt gemacht, obwohl sich das in der Zeit nicht wirklich erkennen lässt. Aber alle Fahrer haben sich am Nachmittag schwergetan. Wichtig war mir, dass das Gefühl besser ist und es ist auch schön zu spüren, dass man sich nicht im Kreis dreht. Es gibt schließlich mehrere Wege, ein Problem anzupacken.»

Schrötter gelang es auch, seinen Teamkollegen Tony Arbolino in Schach zu halten. Zur Platzierung sagte der Bayer, der am Sonntag sein 150. Rennen in der Moto2-Klasse absolvieren wird: «Die Position ist in Ordnung und der Rückstand auch. Wir waren nah dran, bis Raúl Fernandez diese Runde hingelegt hat. Ich bin mir aber sicher, dass wir näher dran sind als zuletzt.»

Der Ausblick auf dem Samstag klingt so: «Wir werden weiter arbeiten und wollen noch einen Schritt machen. Wir werden alles raushauen was geht. Auf die Leistung gilt es aber aufzubauen, denn wir haben noch einige potenzielle Verbesserungen auf der Agenda. Ich hoffe, mich weiter steigern zu können.»

Moto2, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Raúl Fernandez, Kalex, 1:43,687 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,016 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,166

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,169

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,390

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,458

7. Hector Garzo, Kalex, + 0,555

8. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,587

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,617

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,635

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,669

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,673

13. Jake Dixon, Kalex, + 0,674

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,741