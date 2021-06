Montmeló, FP1: Marc-VDS-Duo vorn, Schrötter auf Kurs

Augusto Fernandez schnappt sich die erste Bestzeit in der Moto2-Klasse

Augusto Fernandez hat sich die erste Trainingsbestzeit in Montmeló gesichert. Der Spanier beendete FP1 vor Sam Lowes und Remy Gardner. Marcel Schrötter landete auf Rang 12 und Thomas Lüthi wurde 25.

Die Marc VDS-Piloten Augusto Fernandez und Sam Lowes haben sich gegen das Red Bull KTM Ajo-Team um Raul Fernandez und Remy Gardner behauptet und das FP1 in Montmeló für sich entschieden. Nur diesen vier Fahrern gelang es, 1:43-min-Zeiten zu fahren.

Die WM-Favoriten setzten sich auch in der ersten Trainingseinheit des Catalunya-GP-Wochenendes direkt an die Spitze. Raúl Fernandez führte nach zehn Minuten mit einer Zeit von 1:43,904 min. Für Barry Baltus hätte die Session früh zu Ende sein können, doch der Belgier fing den Crash in Kurve 5 noch ab - eine der sehenswertesten Rettungsaktionen der bisherigen Saison.

Marcel Schrötter lag nach einer Viertelstunde auf dem 14. Platz. Er feiert an diesem Wochenende ein Jubiläum, denn der Deutsche wird sein 150. Rennen in der Moto2-Klasse in Angriff nehmen.

Bei wolkigen Bedingungen und 26 Grad Lufttemperatur führte weiter Fernandez, der als einziger Fahrer unter der 1:44-min-Marke bleiben konnte. Hinter ihm folgten Namensvetter Augusto Fernandez und Sam Lowes. WM-Spitzenreiter Remy Gardner, der in dieser Woche seinen MotoGP-Aufstieg für die Saison 2022 unter Dach und Fach bringen konnte, lag bei Halbzeit auf P7.

13 Minuten vor dem Ende glückte dann Augusto Fernandez' Angriff auf die Bestzeit. Er unterbot Raúls Runde um 0,201 sec. Schrötter hielt sich dagegen weiter auf P15 auf und Thomas Lüthi, der wie viele andere mit einem Aufkleber auf seinem Helm an den Tod Jason Dupasquiers erinnerte, lag auf P24. Gardner arbeitete sich indes auf den dritten Rang nach vorn.

Die Reihenfolge bei Anbruch des letzten Viertels: Augusto Fernandez - Raul Fernandez - Gardner - Lowes - Marco Bezzecchi und Bo Bendsneyder.

Zur Erinnerung: In den ersten drei Freien Trainings geht es für die Piloten darum, sich direkt für Q2 zu qualifizieren. Dazu müssen sie in der kombinierten Zeitenliste unter den Top 14 liegen. Den ersten Schritt machte Schrötter. Er kletterte zwischenzeitlich auf den zehnten Rang.

Keminth Kubo beendete das FP1 dann im Kies. Der Fahrer der VR46-Academy lag auf dem vorletzten Platz. Nur Wildcard-Teilnehmer Piotr Biesiekirski vom Pertamina Mandalika SAG-Team war noch langsamer unterwegs.

Im letzten Umlauf gab es noch die eine oder andere Verbesserung. Die Bestzeit von Augusto Fernandez hatte aber Bestand. Dahinter schaffte Lowes die Verbesserung auf P2. Er hielt das Red Bull KTM Ajo-Duo um Gardner und Raul Fernandez in Schach. Schrötter schloss als Zwölfter ab und Lüthi kam nicht über den 25. Rang hinaus.

Moto2-Ergebnis, FP1, Catalunya-GP (4. Juni)

1. Augusto Fernandez, Kalex, 1:43,703 min

2. Sam Lowes, Kalex, + 0,150 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,153

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,201

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,374

6. Hector Garzo, Kalex, + 0,539

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,571

8. Xavi Vierge, Kalex, + 0,653

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,658

10. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,734

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,736

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,768

13. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,850

14. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,019



Ferner:

25. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,650

Moto3-Ergebnis, FP1, Catalunya-GP (4. Juni)

1. Garcia, GASGAS, 1:48,467 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,231 sec

3. Salac, Honda, + 0,373

4. McPhee, Honda, + 0,532

5. Rodrigo, Honda, + 0,574

6. Fenati, Husqvarna, + 0,595

7. Foggia, Honda, + 0,693

8. Masia, KTM, + 0,776

9. Antonelli, KTM, + 0,798

10. Nepa, KTM, + 0,828

11. Yamanaka, KTM, + 0,884

12. Artigas, Honda, + 0,955

13. Rossi, KTM, + 0,959

14. Sasaki, KTM, + 1,120

15. Migno, Honda, + 1,130



Ferner:

20. Acosta, KTM, + 1,602