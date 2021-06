Montmeló, FP3: Schrötter Zehnter, Lüthi auf Rang 16

Moto2-WM-Leader Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) zog mit FP3-Bestzeit in das Q2 ein. Dieses Teilziel erreichte beim Catalunya-GP auch Marcel Schrötter (Intact GP) als Zehnter, Tom Lüthi (SAG) muss dagegen ins Q1.

Das FP3 der Moto2-Klasse begann ereignisreich, in den ersten zehn Minuten gab es drei Stürze: Gleich zu Beginn landete Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) in Kurve 7 auf dem Boden, wenig später flog Fabio Di Giannantonio in Kurve 4 per Highsider ab. Der Kalex-Pilot krabbelte angeschlagen aus dem Kiesbett und wurde für weitere Untersuchungen ins Medical Centre gebracht. Sein Gresini Team gab dann Entwarnung: «Rider ok.»



Sam Lowes erwischte es in der neuen Kurve 10, der Marc VDS-Pilot blieb unverletzt.

Besser lief es für seinen Teamkollegen Augusto Fernandez, der mit einer 1:43,588 min auch die Spitze der kombinierten Zeitenliste übernommen hatte. Marcel Schrötter aus dem Liqui Moly Intact GP Team hielt sich als Sechster (+ 0,278 sec) souverän in den Top-14, die direkt in die entscheidende zweite Qualifying-Session aufsteigen würden.

Als noch 12 Minuten auf der Uhr standen, schob sich Tom Lüthi als 14. auf einen vorläufigen Q2-Platz. Der Schweizer erinnert mit einer speziellen Grafik am Helm an den in Mugello tragisch verunglückten Jason Dupasquier.

Ai Ogura stürzte wenig später in Kurve 4, auch Wildcard-Fahrer Kemith Kubo (VR46 Master Camp Team) beendete die Session frühzeitig mit einem Sturz.

Fünf Minuten vor Schluss reihte sich WM-Leader Remy Gardner hinter seinem Ajo-Teamkollegen Raul Fernandez auf Rang 3 ein. Schrötter hielt sich als Neunter noch immer in den Top-10, Lüthi brauchte als 15. eine Steigerung.

Gardner sorgte dann in 1:43,446 min für eine neue Bestzeit. Raul Fernandez zog nach und war am Ende nur 0,021 sec langsamer.

Schrötter landete auf Rang 10, Lüthi gelang keine Verbesserung mehr. Weil sich Lorenzo Dalla Porta im Schlepptau seines Italtrans-Teamkollegen Joe Roberts noch auf Rang 13 schob, wurde es für den routinierten Schweizer auf der SAG-Kalex Platz 16.

Moto2, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (5. Juni):

1. Gardner, Kalex, 1:43,446 min

2. Raul Fernandez, Kalex, + 0,021 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,142

4. Canet, Boscoscuro, + 0,298

5. Bendsneyder, Kalex, + 0,334

6. Lowes, Kalex, + 0,407

7. Bezzecchi, Kalex, + 0,432

8. Ramirez, Kalex, + 0,488

9. Vierge, Kalex, + 0,524

10. Schrötter, Kalex, + 0,551

11. Roberts, Kalex, + 0,601

12. Arbolino, Kalex, + 0,625

13. Dalla Porta, Kalex, + 0,648

14. Ogura, Kalex, + 0,683

15. Arenas, Boscoscuro, + 0,717

16. Lüthi, Kalex, + 0,747

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (5. Juni):

1. Nepa, KTM, 1:47,761 min

2. Rodrigo, Honda, + 0,048 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,072

4. Öncü, KTM, + 0,219

5. Binder, Honda, + 0,267

6. Fenati, Husqvarna, + 0,270

7. Antonelli, KTM, + 0,294

8. Alcoba, Honda, + 0,396

9. Foggia, Honda, + 0,402

10. Sasaki, KTM, + 0,498

11. Salac, Honda, + 0,549

12. Toba, KTM, + 0,622

13. Fernandez, Husqvarna, + 0,641

14. Guevara, GASGAS, + 0,647



Ferner:

18. Yamanaka, KTM, + 0,729

19. Acosta, KTM, + 0,799