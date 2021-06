Montmeló, Q2: Gardner auf Pole, Schrötter 13.

Beim Moto2-Qualifying in Montmeló zeigten die Red Bull KTM Ajo-Piloten Remy Gardner und Raúl Fernández eine dominante Vorstellungen und sicherten sich Platz 1 und 2. Marcel Schrötter sorgte für einen Schreckmoment.

Aus Q1 gesellten sich Jorge Navarro, Fabio Di Giannantonio, Somkiat Chantra und Nicoló Bulega zu den 14 vorqualifizierten Fahrern für die Zeitenjagd im Q2. Für Tom Lüthi sah es zunächst mit Platz 4 gut aus, jedoch wurde ihm seine Bestzeit aufgrund des Überschreitens der Streckenbegrenzung in Kurve 16 gestrichen. Am Ende wurde der Schweizer Achter und muss das Rennen am Sonntag von Startplatz 22 in Angriff nehmen.

Gleich zu Beginn von Q2 sorgte Marcel Schrötter mit einem Highsider aus Kurve 4 für einen Schreckmoment, den der Bayer glücklicherweise abfangen konnte. Die erste Referenz brachte der WM-Führende Remy Gardner mit einer Zeit von 1:43,764 min.

Jorge Navarro befand sich neun Minuten vor Schluss auf Bestzeitkurs, jedoch stürzte der Boscoscuro-Fahrer in Kurve 10. Gardner hingegen schraubte seine Zeit noch einmal nach unten und sorgte mit einer 1:43,372 min für die bisherige Bestzeit des Wochenendes.

Marcel Schrötter hatte sich inzwischen gesammelt und seine Kalex auf Position 8 platziert, während der Doppelsieger von Katar, Sam Lowes, auf Platz 12 um den Anschluss kämpfte.

Raúl Fernández kam ebenfalls gut in Fahrt und lieferte sich mit Red Bull KTM Ajo-Kollege Gardner einen spannenden Schlagabtausch, bei dem sie immer wieder die Positionen 1 und 2 tauschten. Schrötter konnte hingegen nicht noch einmal nachlegen und wurde bis auf Position 16 durchgereicht.

Im vorletzten Anlauf gelang es Gardner als erstem und einzigen Fahrer die 1:43er-Marke zu brechen. Mit einer Rundenzeit von 1:42,977 min legte er die Messlatte hoch, sodass kein anderer Fahrer ihm mehr gefährlich werden konnte. Während der Australier seine fünfte Pole-Position feierte, sicherte sich Moto2-Rookie Raúl Fernández mit Platz 2 erneut einen Startplatz in der ersten Reihe.

Überraschungsgast im Parc Fermé war Bo Bendsneyder, mit einer Zeit von 1:43,400 min stellte der Niederländer seine Kalex auf Rang 3.

Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:44,031 min fuhr Marcel Schrötter auf Startposition 13 für das Rennen am Sonntag.

Ergebnisse Moto2-Qualifying 2, Montmeló:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:42,977 min

2. Raúl Fernández, Kalex, + 0,158 sec

3. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,423

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,524

5. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,589

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,590

7. Ai Ogura, Kalex, + 0,632

8. Sam Lowes, Kalex, + 0,716

9. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,739

10. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,761

11. Aron Canet, Boscoscuro, +0,761

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,927

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,054

14. Tony Arbolino, Kalex, + 1,086

Ferner:

23. Thomas Lüthi, Kalex