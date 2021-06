Marcel Schrötter (Kalex/13.): «Schwer zu verstehen»

Marcel Schrötter mit Startplatz 13 in Montmeló

Für Marcel Schrötter sah es im Moto2-Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya zunächst vielversprechend aus, jedoch blieb die erhoffte Steigerung aus. Beim Bayern machte sich anschließend Ratlosigkeit breit.

Die Trainingssitzungen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya beendete Marcel Schrötter auf Rang 10, was den Liqui Moly Intact GP-Kalex-Piloten positiv stimmte: «Bis zum Qualifying war es ein ordentliches Wochenende, am Samstagmorgen im FP3 waren wir nah an der Spitze dran», freute sich Schrötter, der damit den direkten Einzug ins Q2 geschafft hatte.

Doch das Zeittraining begann für den Vilgertshofener mit einer Schrecksekunde. Beim Herausbeschleunigen aus Kurve 4 brach ihm das Hinterrad aus, einen Sturz konnte Schrötter gerade noch vermeiden: «Der Rutscher hat mir nicht das beste Gefühl für den Reifen gegeben», kommentierte er die heikle Situation. «Im Anschluss hatte ich noch ein paar kleinere Rutscher bei der Gasannahme. Ich konnte den Reifen in den ersten drei Runden, in denen er die beste Performance hat, nicht nutzen, weshalb ich zum Reifenwechsel in die Box fuhr.»

Da die Moto2-Klasse ihr Qualifying nach dem Zeittraining der Königsklasse fuhr, befand sich zu Beginn der Session noch Gummi der Michelin-MotoGP-Reifen auf der Strecke, diesen zusätzlichen Grip konnte Schrötter jedoch nicht für sich nutzen: «Wir wissen, dass wenn der Grip von den MotoGP-Jungs abbaut, wir gegen Ende der Session mehr Probleme haben als die schnellen Fahrer», so der 28-Jährige.

Der WM-Neunte von 2020 ergänzte: «Ich habe alles gegeben, aber ich konnte einfach nicht schneller fahren, ich war schlichtweg zu langsam», ärgerte sich Schrötter, der am Sonntag von Startposition 13 ins Rennen geht.

«Ich verstehe nicht, warum wir uns über das Wochenende gut schlagen und relativ nah dran sind, dann im Qualifying aber wieder so weit weg sind. Das ist schwer zu verstehen. Ich war mit mir soweit zufrieden, aber dass es dann so ein großer Abstand ist, ist enttäuschend», meinte Schrötter angesichts seiner Platzierung und 1,054 sec Rückstand auf die Spitze.

Ergebnisse Moto2-Qualifying 2, Montmeló:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:42,977 min

2. Raúl Fernández, Kalex, + 0,158 sec

3. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,423

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,524

5. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,589

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,590

7. Ai Ogura, Kalex, + 0,632

8. Sam Lowes, Kalex, + 0,716

9. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,739

10. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,761

11. Aron Canet, Boscoscuro, +0,761

12. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,927

13. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,054

14. Tony Arbolino, Kalex, + 1,086

Ferner:

23. Thomas Lüthi, Kalex