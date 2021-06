Tom Lüthi (12.): «Unser bisher bestes Wochenende»

Mit dem zwölften Startplatz sicherte sich Kalex-Pilot Tom Lüthi aus dem SAG Team die bisher beste Ausgangslage dieser für ihn schwierigen Moto2-Saison.

«Das war ein guter Tag. Endlich konnten wir direkt ins Q2 einziehen, nachdem mir im FP3 eine gute Runde gelungen ist. Darüber bin ich happy, mein Team hat das nach der ganzen harten Arbeit wirklich verdient», betonte Tom Lüthi am Samstag in Assen.

Als 14. nach FP3 hatte der routinierte Schweizer am Vormittag ein Q2-Ticket gelöst, im Qualifying reihte er sich mit einer 1:37,079 min auf dem zwölften Rang ein. Sein Rückstand auf Pole-Setter Raul Fernandez betrug 0,723 sec.

«Im Q2 hatte ich auf Anhieb ein gutes Gefühl. Ich habe von Anfang an gepusht und am Ende war die dritte Runde auch meine schnellste», erklärte der 34-Jährige. «Es war gut, aber wir haben immer noch Arbeit vor uns. Das Warm-up nehmen wir als Gelegenheit mit, um uns weiter zu verbessern. Ich würde sagen, das war bisher unser bestes Wochenende, es geht aufwärts. Wir müssen so weitermachen.»

Moto2-Ergebnis, Assen, Q2 (26. Juni):

1. Raúl Fernandez, Kalex, 1:36,356 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,186 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,330

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,409

5. Hector Garzo, Kalex, + 0,446

6. Ai Ogura, Kalex, + 0,448

7. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,460

8. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,528

9. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,595

10. Tony Arbolino, Kalex, + 0,651

11. Celestino Vietti, Kalex, + 0,667

12. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,723

12. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,762

14. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,791

15. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,874

16. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,879

17. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,893

18. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,017