Tom Lüthi (14.): Fortschritt nach schwieriger Phase

Moto2-Routinier Tom Lüthi nahm nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte 2021 zumindest noch zwei weitere WM-Punkte in die Sommerpause mit. Der Schweizer sah in Assen Fortschritte.

Nachdem Hector Garzo vor dem Rennen ein positives PCR-Testergebnis abgeliefert hatte und sich daher umgehend in Quarantäne begeben musste, rückte Tom Lüthi im Grid von Assen noch um einen Platz nach vorne auf P11. Weiter vorne war er 2021 noch nicht losgefahren.

In der Anfangsphase kämpfte der 34-jährige Schweizer dann auch um einen Top-10-Platz, am Ende wurde es aber Rang 14 und damit immerhin zwei WM-Punkte. Zur Erinnerung: In den acht vorangegangenen Saisonrennen hatte der SAG-Neuzugang nur zweimal als 15. gepunktet.

«Wir haben dieses Wochenende nach einer langen, sehr schwierigen Phase wirkliche Fortschritte machen können», unterstrich Lüthi. «Unser Rennen war gut – vor allem in den ersten Runden konnte ich pushen. Nach einigen Runden konnte ich den Speed jedoch leider nicht mehr halten und habe den Anschluss an die vordere Gruppe verloren – dennoch waren die Rundenzeiten gut, was mich positiv stimmt.»

«Natürlich, wir möchten mehr als nur zwei WM-Punkte, aber wichtig ist, dass wir uns stetig verbessern, und das tun wir zur Zeit», bekräftigte der zweifache Moto2-Vizeweltmeister und 125er-Champion von 2005. «Dieses gute Gefühl müssen wir mitnehmen in die Sommerpause, sodass wir genau da in Österreich wieder ansetzen können. Ich freue mich, jetzt ein paar Wochen durchatmen zu können – und das Team hat die Pause genauso verdient. Sie alle haben jetzt wochenlang extrem hart gearbeitet und einen großartigen Job gemacht. Ich freue mich darauf, mit dem ganzen Team und neuer Energie in Österreich wieder am Start sein zu können!»

Moto2-Ergebnis, Assen, 27. Juni:

1. Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo, 24 Runden in 39:01,832 min

2. Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo, + 1,066 sec

3. Augusto Fernandez, Elf Marc VDS Racing, + 1,265

4. Sam Lowes, Elf Marc VDS Racing, + 1,879

5. Marco Bezzecchi, Sky Racing VR46, + 8,329

6. Ai Ogura, Idemitsu Honda Asia, + 10,96

7. Jorge Navarro, +Ego Speed Up, + 13,993

8. Xavi Vierge, Petronas Sprinta Racing, + 16,052

9. Marcel Schrötter, Liqui Moly Intact GP, + 16,094

10. Celestino Vietti, Sky Racing VR46, + 17,585

11. Somkiat Chantra, Idemitsu Honda Asia, + 18,286

12. Albert Arenas, Aspar Team Moto2, + 18,812

13. Stefano Manzi, Flexbox HP40, + 19,273

14. Thomas Lüthi, Pertamina Mandalika Sag, + 19,649

15. Bo Bendsneyder, Pertamina Mandalika Sag, + 22,162

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen):

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.