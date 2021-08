Kalex: «Performance von Raúl Fernández unglaublich»

Kalex-Geschäftsführer Alex Baumgärtel spricht über die Überraschungen und Enttäuschungen der Moto2-Saison 2021 und die Performance von Marcel Schrötter.

Die deutsche Firma Kalex engineering aus Bobingen hat 2011 gleich in ihrer zweiten Moto2-Saison mit Stefan Bradl erstmals die Moto2-Fahrer-Weltmeisterschaft gewonnen und seit 2013 (Pol Espargaró) alle acht Titel in der Mittelgewichtsklasse (für Marken und Fahrer) errungen. 2021 bahnt sich der zehnte Fahrer-WM-Titel und der neunte Konstrukteurs-WM-Titel an.

Kalex hat inzwischen sind 134 Moto2-Siege gefeiert. Vor den ersten KTM-Moto2-Erfolgen 2017 gab es sogar eine Siegesserie von 49 GP-Triumphen hintereinander. Seit dem KTM-Sieg von Brad Binder 2019 in Valencia ist Kalex ungeschlagen, die neue Siegesserie hält bereits seit 24 Grand Prix an.

Kalex-Geschäftsführer Alex Baumgärtel steuert seinen Vornamen zum inzwischen renommierten Markennamen bei, sein Geschäftspartner Klaus Hirsekorn das K.

Alex Baumgärtel spricht im Interview mit SPEEDWEEK.com über die schwierige Corona-Saison, den Umsatzrückgang und die eingefrorene Entwicklung.

Alex, in der Moto2 kommt es oft zu Leistungsschwankungen bei den Teams und Fahrern, wenn Dunlop neue Reifenmischungen- oder Konstruktionen bringt. Wie ließe sich das vermeiden?

Ich bin der Meinung, das ist Teil des Sports. Die Reifen sind für alle gleich. Jedes Team und jeder Fahrer muss sich bei Neuentwicklungen anpassen, sei es bei Reifen oder sonstigen technischen Entwicklungen. Diese Prozesse gehören zu jedem technischen Sport.

Das Red Bull Ajo Team dominiert die Moto2-WM 2021 mit Gardner und Rául Fernandez. Das Duo fährt auf Kalex, auf den Bikes steht aber riesig KTM. Ist das ein Schönheitsfehler für Kalex? Oder überwiegt der Stolz, weil KTM nach den Jahren als Chassis-Hersteller ohne Moto2-Titelgewinn ausgestiegen ist?

Zunächst sind wir nicht stolz, dass KTM ausgestiegen ist. Aber wir sind stolz auf unsere Arbeit, unsere Konstanz und unsere guten Beziehungen zu unseren Kunden.

Bei Red Bull KTM Ajo ist KTM Sponsor, genauso wie z.B. Honda bei Idemitsu Honda Team Asia, auch ein Motorradhersteller und auch wie KTM ein Förderer von Fahrern. Somit: Alles gut.

Welche Moto2-Fahrer überraschen dich 2021 positiv, welche eher negativ?

Na, die Performance von Raúl Fernández ist absolut unglaublich.

Nicht nur für mich, auch für die anderen Piloten. Er ist ein Rookie und kämpft um die Meisterschaft, wirklich beeindruckend.

Um ehrlich zu sein, hätte ich nach den Wintertests mehr von Stefano Manzi erwartet, der bisher sein Potenzial zu selten aufblitzen lässt.

Warum stagnieren bei Marcel Schrötter die Leistungen seit zwei, drei Jahren?

Ich möchte nicht sagen, dass Marcels Leistung stagniert. Eher dass er sich als Top-8-Pilot stabilisiert hat. Ich denke, in diesem Bereich kann er sein. Er muss versuchen, das zu halten.

Ausserdem liegt er derzeit auf Tabellenplatz 6. Es fehlen ihm 7 Punkte auf Platz 5 von Fabi Di Giannantonio, der schon einen MotoGP Platz für 2022 hat. Also Marcel, mach weiter so!

Moto2-WM-Stand (nach 9 von 19 Rennen):

1. Gardner 184 Punkte. 2. Raúl Fernández 153. 3. Bezzecchi 128. 4. Sam Lowes 99. 5. Di Giannantonio 73. 6. Schrötter 66. 7. Canet 55. 8. Augusto Fernández 50. 9. Vierge 50. 10. Roberts 50. 11. Ogura 49. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Arbolino 30. 15. Beaubier 26. 16. Vietti 22. 17. Arenas 22. 18. Manzi 20. 19. Chantra 16. 20. Ramirez 16. 21. Dixon 11. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Syahrin 8. 25. Corsi 7. 26. Dalla Porta 6. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Kalex 225 Punkte. 2. Boscoscuro 81. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Moto2-Team-WM nach 9 von 19 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 337 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 150. 3. Elf Marc VDS Racing Team 149. 4. Liqui Moly Intact GP 96. 5. Federal Oil Gresini Moto2 83. 6. Aspar Team 77. 7. Idemitsu Honda Team Asia 65. 5. Petronas Sprinta Racing 61. 9. Italtrans Racing Team 56. 10. Ego Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP

10.