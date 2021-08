Spielberg Q2: Pole für Remy Gardner – 10. Schrötter

Im Qualifying 2 zum GP der Steiermark auf dem Red Bull Ring sicherte sich WM-Leader Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo-Team) die Bestzeit. 10. Schrötter. 13. Lüthi.

Im 15 Minuten langen Moto2-Qualifying auf dem Red Bull Ring setzte sich am Anfang WM-Leader Remy Gardner mit 1:24,345 min an die Spitze vor Vierge und Bezzecchi. Nach 6 der 15 Minuten verbesserte sich Remy Gardner auf der Red Bull-Ajo-Kalex auf 123,910 min. Dann flitzte Marco «Bezz» Bezzechi mit 1:23,811 min auf Platz 1, Gardner lag 0,099 sec dahinter. 3. Augusto Fernandez vor Raul Fernandez. 5. Ogura vor Chantra und Vierge. 9. Schrötter, + 0,500 sec. 11. Lüthi, + 0,550.

Eine Minute vor dem Ende lag Ai Ogura an der Spitze mit 1:23,789 min. Dann konterte Gardner mit 1:23,668 min. Doch Rookie Ogura freute sich über seine erste Startreihe in der Moto2-WM und Bezzecchi erklärte, Platz 3 sei eine gute Ausgangslage für das Rennen. Der Sky-VR46-Kalex-Pilot liegt in der WM an 3. Stelle.

«Im FP1 hatten wir Bemsprobleme, dann mussten wir die Set-Up verbessern. Ich weiß vorher nicht, ob ich mir Chancen auf die Pole ausrechnen durfte. Jetzt bin ich neugierig, ob es morgen regnet und wie die Kräfteverhältnisse nach der Sommerpause aussehen», erklärte Remy Gardner.

Ergebnis Moto2-Qualifying 2 am 7. August

1. Gardner, Kalex, 1:23,668. 2. Ogura, Kalex, + 0,121 sec. 3. Bezzecchi, Kalex, + 0,143 sec. 4. A. Fernandez, Kalex, + 0,337. 5. R. Fernandez, Kalex, + 0,336. 6. Canet, Boscoscuro, + 0,336. 7. Lowes, Kalex, + 0,470. 8. Dalla Porta, Kalex, + 0,552. 9. Chantra, Kalex, + 0,555. 10. Schrötter, Kalex, + 0,570. 11. Vierge, Kalex, + 0,607. 12. Di Giannantonio, Kalex, + 0,666. 13. Lüthi, Kalex, + 0,693. 14. Garzo, Kalex, + 0,717. 15. Arenas, Boscoscuro, + 0,748.

Moto2-Qualifying 1 am 7. August

1. Di Giannantonio, Kalex, 1:21,202. 2. Garzo, Kalex, + 0,012. 3. Arenas, Boscoscuro, + 0,2312. 4. Manzi, Kalex, + 0,234. 5. Vietti, Kalex, + 0,292. 6. Roberts, Kalex, + 0,329. 7. Dixon, Kalex, + 0,363. 8. Bendsneyder, Kalex, + 0,517. 9. Bulega, + 0,537. 10. Beaubier, Kalex, + 0,545. 11. Navarro. 12. Baldassarri. 13. Syahrin. 14. Corsi. 15. Baltus. 16. Montella.