Österreich-GP FP2: Schrötter und Lüthi sind auf Kurs

WM-Spitzenreiter Remy Gardner konnte sich im zweiten Freien Training des Österreich-GP steigern, an die Tagesbestzeit von Ai Ogura kam er aber nicht heran. Marcel Schrötter schloss als Vierter ab und Thomas Lüthi ist 13.

Moto2-WM-Spitzenreiter Remy Gardner konnte sich im Vergleich zum ersten Freien Training steigern. Er entschied das FP2 in Österreich für sich. Ai Ogura beendete mit einer Zeit von 1:28,887 min den Freitag in Spielberg dennoch als Tagesschnellster. Marcel Schrötter als Vierter in der kombinierten Zeitenliste hinterließ einen starken Eindruck und auch Thomas Lüthi wäre im zweiten Teil der Qualifikation direkt dabei.

Zur Erinnerung: Die besten 14 Piloten nach den ersten drei Freien Trainings kommen direkt in den zweiten Teil der Qualifikation. Vier weitere Fahrer bekommen über Q1 die Möglichkeit, an der entscheidenden Jagd auf die Pole-Position teilzunehmen.

Die zweite Session des Tages begann mit einem Sturz von Yari Montella, der sich darüber aufregte, dass ihm kein Streckenposten zur Hilfe eilte. In Führung lag zu diesem Zeitpunkt Raul Fernandez vor Namensvetter Augusto. Von der Bestzeit aus FP1, die Ai Ogura aufgestellt hatte, fehlten aber noch 1,8 sec. Die Strecke war nach den nassen Verhältnissen in der MotoGP und der Moto3 schon wieder einigermaßen trocken.

Trotzdem stürzten Albert Arenas und Hector Garzo. Auch der Gewinner von Spielberg I, Marco Bezzecchi, musste kurz absteigen, weil er den Bremspunkt verpasst hatte. Er nahm bei seinem Versuch, auf der Kalex sitzen zu bleiben, auch noch eine Plane mit.

Was aber deutlich zu sehen war: Die WM-Anwärter wagten mehr. Remy Gardner unterbot die 1:29-min-Marke und auch Sam Lowes steigerte sich. Im Rennen hatte Gardner noch einen Fehler eingebaut, doch im zweiten Freien Training bewies er einmal mehr, welchen Reifeprozess er in dieser Saison bereits durchlaufen hat. Wenn er zur Stelle sein muss, ist er da. Die Bestzeit von Ogura aus FP1 hatte bis zum Ablauf der Uhr Bestand und auch Augusto Fernandez konnte sich auf P2 vor Gardner behaupten.

Moto2-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Ai Ogura, Kalex, 1:28,887 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,007

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,080

4. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,101

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,128

6. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,153

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,220

8. Raul Fernandez, Kalex, + 0,267

9. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,305

10. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,330

11. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,355

12. Stefano Manzi, Kalex, + 0,459

13. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,483

14. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,487

Moto3-Ergebnis, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (13. August):

1. Binder, Honda, 1:36,215 min

2. Fenati, Husqvarna, + 0,105 sec

3. Acosta, KTM, + 0,118

4. Öncü, KTM, + 0,184

5. Guevara, GASGAS, + 0,198

6. Nepa, KTM, + 0,201

7. Foggia, Honda, + 0,214

8. Garcia, GASGAS, + 0,320

9. McPhee, Honda, + 0,391

10. Sasaki, KTM, + 0,405

11. Kunii, Honda, + 0,444

12. Rodrigo, Honda, + 0,464

13. Masia, KTM, + 0,494

14. Alcoba, Honda, + 0,682

15. Suzuki, Honda, + 0,710



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 1,313