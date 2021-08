Aron Canet (2.): «Habe an vorderster Front gekämpft»

Während seine Konkurrenten patzten, blieb Boscoscuro-Pilot Aron Canet beim Steiermark-GP fehlerfrei. Der Spanier vom Aspar Team sicherte sich mit Platz 2 seinen dritten Moto2-Podestplatz der Saison.

Das Aspar Team hatte beim Steiermark-GP viel Grund zur Freude. In der Moto3-Klasse sicherte sich Titelaspirant Sergio Garcia im Rennen Platz 2, in der mittleren Kategorie tat es ihm Aron Canet gleich. Von Startplatz 5 ging der 21-Jährige nach dem Start sogar in Führung, verlor im Rennverlauf aber wieder Positionen an Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR 46), Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) und Ai Oguro (Honda Team Asia).

Der Boscoscuro-Fahrer blieb ruhig, was sich letztendlich auszahlte. Gardner unternahm einen Ausflug durchs Kiesbett, während Ogura eine Strafe wegen des Überschreitens der Track Limits auferlegt bekommen hatte. Canet hingegen erhöhte in der Schlussphase noch einmal das Tempo und sicherte sich 1,1 sec hinter Rennsieger Bezzecchi Platz 2. Für den Spanier ist es nach Portimão und dem Sachsenring-GP der dritte Podestplatz in dieser Saison.

«Wir haben an vorderster Front gekämpft und das Rennen angeführt. Am Ende wurde ich Zweiter auf einer Strecke, auf der ich im letzten Jahr in der zweiten Runde gestürzt bin. Ich habe diese schlechten Erinnerungen nun vergessen, aber ich muss weiter darauf achten, konstant und konzentriert zu arbeiten», betonte der Moto3-Vizeweltmeisters von 2019 bescheiden. In der Gesamtwertung liegt er derzeit 26 Punkte hinter Platz 4 auf dem sechsten Rang.

Auf dem Siegerpodest erregte eine Fliege an Canets Hals die Aufmerksamkeit der Fans, den Hintergrund zu diesem Accessoire möchte der Spanier jedoch erst bei seinem ersten Moto2-Sieg erklären.

Teamkollege Albert Arenas kämpfte im Rennen um die letzten Punkte und errang sich am Ende mit Platz 15 einen WM-Zähler. «Zu Beginn war es ein schwieriges Rennen. Ich habe viele Positionen verloren und konnte mich nicht verteidigen. Mit den letzten sechs Runden bin ich aber zufrieden, da ich dort meine Pace noch einmal anheben konnte», erklärte der Moto3-Weltmeister von 2020 seinen Rennverlauf.

Moto2-Ergebnis, Spielberg (8. August):

1. Bezzecchi, Kalex, 25 Runden in 37:29,460 min

2. Canet, Boscoscuro, + 1,171 sec

3. Augusto Fernandez, Kalex, + 3,260

4. Gardner, Kalex, + 3,856

5. Ogura*, Kalex, + 6,922

6. Vietti, Kalex, + 9,390

7. Raul Fernandez, + 9,590

8. Chantra, Kalex, + 12,217

9. Vierge, Kalex, + 12,747

10. Schrötter, Kalex, + 12,874

11. Dixon, Kalex, + 13,532

12. Dalla Porta, Kalex, + 13,532

13. Di Giannantonio, + 14,197

14. Lowes, Kalex, + 14,536

15. Arenas, Boscoscuro, + 18,616

16. Lüthi, Kalex, + 19,378

17. Arbolino, Kalex, + 19,660

18. Manzi, MV Agusta, + 22,467

19. Ramirez, Kalex, + 22,762

20. Navarro, Boscoscuro, + 25,267

21. Baldassarri, MV Agusta, + 30,121

22. Bulega, Kalex, + 37,544

23. Bendsneyder, Kalex, + 38,095

24. Montella, Boscoscuro, + 39,007

25. Corsi, MV Agusta, + 2 Runden

*Drei-Sekunden-Strafe (nicht korrekt ausgeführter Long-Lap-Penalty)

Moto2-WM-Stand (nach 10 Rennen):

1. Gardner 197 Punkte. 2. Raúl Fernández 162. 3. Bezzecchi 153. 4. Sam Lowes 101. 5. Di Giannantonio 76. 6. Canet 75. 7. Schrötter 72. 8. Augusto Fernández 66. 9. Ogura 60. 10. Vierge 57. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 32. 15. Arbolino 30. 16. Beaubier 26. 17. Chantra 24. 18. Arenas 23. 19. Manzi 20. 20. Dixon 16. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 11. 23. Bulega 10. 24. Dalla Porta 10. 25. Syahrin 8. 26. Corsi 7. 27. Lopez 4. 28. Aldeguer 4. 29. Lüthi 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM nach 10 Rennen:

1. Kalex 250 Punkte. 2. Boscoscuro 101. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM nach 10 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 359 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46 185. 3. Elf Marc VDS Racing Team 167. 4. Liqui Moly Intact GP 102. 5. Aspar Team 98. 6. Federal Oil Gresini 86. 7. Idemitsu Honda Team Asia 84. 8. Petronas Sprinta Racing 73. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Lightech Speed Up 46. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 43. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 35. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.