Silverstone FP1: Schrötter in Problemen, Navarro vorn

Ein Problem an seiner Kalex hat Marcel Schrötter einen Großteil der ersten Traininseinheit in Silverstone gekostet. Für Thomas Lüthi lief es besser, er wurde Achter. Ganz vorn liegt nach FP1 Jorge Navarro.

Bislang ist Jorge Navarro in dieser Moto2-Saison häufiger durch Stürze aufgefallen, doch in das Rennwochenende in Silverstone startete der Spanier eindrucksvoll als schnellster Fahrer des ersten Freien Trainings. Augusto Fernandez folgte als Zweiter und Remy Gardner beendete die erste Einheit des Tages als Dritter. Marcel Schrötter hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und verpasste einen Großteil der Session. Er landete auf P17 und Thomas Lüthi schloss als ordentlicher 8. ab.

Für den in die MotoGP-Klasse beförderten Jake Dixon kehrt Adam Norrodin zurück und Fermin Aldeguer ersetzt an diesem Wochenende Yari Montella. Das Speed Up Team hatte die Nennung des Italieners zurückgezogen.

Am Start ist Marcel Schrötter. Die Session hätte für ihn aber nicht schlechter beginnen können: Der Deutsche musste mit einem technischen Problem an die Box zurückkehren. Er verteilte bei seiner Rückkehr auch noch Öl auf dem Kurs. Seine Zeit von 2:09,848 min war kein Maßstab für die Rivalen.

Davon unbeeindruckt fuhr Raul Fernandez die erste schnellste Runde (2:07,542 min). Nach einer Viertelstunde wäre der Spanier beinahe gestürtzt. Zu diesem Zeitpunkt lag er auf dem zweiten Rang. Jorge Navarro hatte mit einer Zeit von 2:05,556 min die Führung übernommen. Augusto Fernandez komplettierte das spanische Spitzentrio. Thomas Lüthi, für den es die letzte Saison sein wird, lag bei Halbzeit auf dem 25. Rang. Sein Rückstand betrug 3,224 sec.

Navarro untermauerte seine Spitzenposition und steigerte sich um 0,2 sec. Hinter ihm folgten WM-Spitzenreiter Remy Gardner und Sam Lowes. Zum Vergleich: Alex Márquez umrundete den Kurs in Silverstone vor zwei Jahren mit einer Zeit von 2:04,374 min und startete von der Pole-Position.

Lüthi steigerte sich und belegte 15 Minuten vor Ablauf der Uhr den 14. Platz. Das würde bedeuten, dass er an Q2 direkt teilnehmen dürfte. Das Intact GP-Team machte Schrötters Kalex auch wieder fit. Allerdings kam der Pilot mit der Nummer 23 nur langsam in Schwung.

Den Schwung verlor auch Sam Lowes. Er stürzte in Kurve 18, blieb aber unverletzt. Navarro steigerte sich noch einmal und führte mit einer Zeit von 2:05,111 min. Einen Umlauf später unterbot er als erster und einziger Fahrer sogar die 2:05-min-Marke. Das sollte bis zum Ende so bleiben.

Moto2-Ergebnis, Silverstone, FP1 (27. August):

1. Jorge Navarro, Boscoscuro, 2:04,896 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,131 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,582

4. Raul Fernandez, Kalex, + 0,707

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,870

6. Sam Lowes, Kalex, + 0,934

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,990

8. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,136

9. Nicoló Bulega, Kalex, + 1,397

10. Xavi Vierge, Kalex, + 1,403

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 1,444

12. Hafizh Syahrin, NTS, + 1,515

13. Stefano Manzi, Kalex, + 1,518

14. Albert Arenas, Boscoscuro, + 1,598



Ferner:

17. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,920

Moto3-Ergebnis, Silverstone, FP1 (27. August):

1. Fenati, Husqvarna, 2:12,196 min

2. Alcoba, Honda, + 0,660 sec

3. Rodrigo, Honda, + 0,718

4. Sasaki, KTM, + 0,822

5. Acosta, KTM, + 0,882

6. Salac, KTM, + 1,140

7. Masia, KTM, + 1,268

8. Riccardo Rossi, KTM, + 1,464

9. Foggia, Honda, + 1,494

10. Migno, Honda, + 1,645

11. Kunii, Honda, + 1,708

12. Artigas, Honda, + 1,712

13. Darryn Binder, Honda, + 1,824

14. Garcia, GASGAS, + 1,871



Ferner:

25. Kofler, KTM, + 3,266