Marcel Schrötter: «Wollen Aufwärtstrend fortsetzen»

Marcel Schrötter kann es kaum erwarten, in Grossbritannien wieder auf die Strecke zu gehen. Der Deutsche aus dem Liqui Moly Intact-GP-Team hofft auf ein starkes Rennwochenende auf dem Silverstone Circuit.

Nach dem enttäuschenden Sturz im zweiten Moto2-Rennen auf dem Red Bull Ring will Marcel Schrötter auf dem Silverstone Circuit Wiedergutmachung leisten. Der aktuelle WM-Neunte war in den vergangenen vier Jahren nur einmal auf der britischen Traditionsstrecke unterwegs, denn 2017 musste er wegen einer Kahnbein-Verletzung auf den Start verzichten und 2018 wurden die Rennen aller Klassen wegen des starken Regens abgesagt. 2020 fiel der WM-Lauf in England der Corona-Krise zum Opfer.

Umso grösser ist die Vorfreude auf die Rückkehr, wie der 28-jährige Deutsche erklärt: «Ich bin top motiviert für Silverstone. Ich freue mich sehr auf England, schliesslich konnten wir da im vergangenen Jahr nicht fahren. Vor zwei Jahren habe ich mich etwas schwer getan, auch wenn wir sehr schnell waren und so hoffe ich natürlich, dass wir auch diesmal flott unterwegs sein werden.»

«Es ist schön mit Silverstone mal wieder auf einer Strecke zu fahren, auf der wir lange nicht unterwegs waren. Wir haben in Spielberg wichtige Fortschritte gemacht und waren über das gesamte Wochenende wieder näher an der Spitze dran und vor allem in Rennen hat nicht viel gefehlt», macht sich Schrötter Mut.

Und der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact-GP-Team ergänzt: «Ich hoffe, dass wir diesen Aufwärtstrend dieses Wochenende fortsetzen können, ich meine kleinen Fehler ausmerzen beziehungsweise es besonders im Rennen besser machen zu können. Gleichzeitig freue ich mich aber auch auf meine Jungs und die Arbeit im Team.»

Auch sein Teamkollege Tony Arbolino, der aktuell WM-Rang 16 belegt, freut sich schon. «Ich habe meinen Trainingsplan in diesen zwei Wochen eingehalten, um meine Motivation zu halten und bereit für Silverstone zu sein, eine Strecke, die ich sehr mag. Wir müssen unseren Fokus behalten und versuchen, von Anfang an im FP1 schnell zu sein, um konkurrenzfähig zu bleiben», erklärt er.

«Ich persönlich finde Silverstone eine der schönsten Strecken, weil es viele tolle Kurven gibt, besonders im ersten Sektor. Wir müssen Spass haben, 100 Prozent geben und eng im Team zusammenarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen», fügt der 21-jährige Italiener an.

Moto2-WM-Stand (nach 11 Rennen von 18 Rennen):

1. Gardner 206 Punkte. 2. Raúl Fernández 187. 3. Bezzecchi 159. 4. Sam Lowes 114. 5. Canet 83. 6. Augusto Fernández 82. 7. Di Giannantonio 80. 8. Ogura 80. 9. Schrötter 72. 10. Vierge 59. 11. Roberts 50. 12. Navarro 42. 13. Bendsneyder 39. 14. Vietti 42. 15. Chantra 35. 16. Arbolino 33. 17. Beaubier 26. 18. Arenas 23. 19. Dixon 21. 20. Manzi 20. 21. Ramirez 16. 22. Garzo 12. 23. Lüthi 11. 24. Bulega 10. 25. Dalla Porta 10. 26. Syahrin 8. 27. Corsi 7. 28. Lopez 4. 29. Aldeguer 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.

Stand Marken-WM:

1. Kalex 275 Punkte. 2. Boscoscuro 109. 3. MV Agusta 10. 4. NTS 10.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 393 Punkte. 2. Sky Racing Team VR46, 201. 3. Elf Marc VDS Racing Team 196. 4. Idemitsu Honda Team Asia 115. 5. Aspar Team 106. 6. Liqui Moly Intact GP 105. 7. Federal Oil Gresini 90. 8. Petronas Sprinta Racing 80. 9. Italtrans Racing Team 60. 10. Pertamina Mandalika SAG Team 50. 11. Lightech Speed Up 46. 12. American Racing 42. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 10. 15. NTS RW Racing GP 10.