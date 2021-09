Aragón FP2: Gardner vorneweg, Lüthi muss was finden

Der WM-Führende Remy Gardner hat sich die Tagesbestzeit im MotorLand Aragón geschnappt und damit seine Ambitionen untermauert. Marcel Schrötter legte im FP2 gut los, wurde dann auf P14 durchgereicht. Lüthi ist 24.

Remy Gardner hat seine Ambitionen untermauert. Der Australier, der die Moto2-WM anführt, hat die bislang schnellste Zeit des Wochenendes im MotorLand Aragón gedreht. Sein angeschlagener Teamkollege Raul Fernandez beißt auf die Zähne und schloss als Dritter ab. Marcel Schrötter begann das zweite Freie Training ordentlich, wurde dann aber bis auf P14 durchgereicht. Er muss zittern und Thomas Lüthi hat als 24. noch eine Menge Arbeit vor sich.

Es war vermutet worden, dass die Strecke am Nachmittag schneller sein würde. So kam es auch, denn es dauerte keine zehn Minuten, da war Jorge Navarro, der schnellste Pilot des FP1, seine Bestzeit los. Dafür schnappte sich Marco Bezzecchi vorübergehend die Spitzenposition.

Für Marcel Schrötter schien die zweite Einheit ebenfalls besser zu laufen. Er kletterte in der kombinierten Zeitenliste auf den fünften Rang. Anschließend kam Vorjahressieger Sam Lowes in Fahrt. Seine neue Bestzeit: 1:52,971 min. Navarro, der in den vergangenen Wochen eine aufsteigende Formkurve zu verzeichnen hatte, stürzte und wenig später erwischte es auch Celestino Vietti.

Schrötter wurde durchgereicht und belegte sieben Minuten vor dem Ende den zwölften Rang. Zur Erinnerung: Die 14 schnellsten Fahrer nach den ersten drei Freien Trainings ziehen direkt in Q2 ein.

An der Spitze gab es ebenfalls Veränderungen, denn neben Lowes, der als Dritter in die Schlussminuten ging, unterboten mit Remy Gardner, Augusto Fernandez, der angeschlagene Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio vier weitere Fahrer die 1:53-min-Marke.

Das galt nicht für John McPhee. Der Vertreter von Jake Dixon stürzte und rief durch den Crash eine Gelbe Flagge hervor. Die Session war für den Schotten zwei Minuten früher zu Ende. Er verpasste die Linie und stürzte kurios. Er erwischte einen Randstein unglücklich und wurde ausgehoben. Die Top 3 blieben bis zum Ende unverändert.

Moto2, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Remy Gardner, Kalex, 1:52,743 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,007 sec

3. Raul Fernandez, Kalex, + 0,102

4. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,105

5. Sam Lowes, Kalex, + 0,228

6. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,280

7. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,283

8. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,300

9. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,357

10. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,458

11. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,604

12. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,618

13. Hector Garzo, Kalex, + 0,640

14. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,709



Ferner:

24. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,498

Moto3, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP2:

1. Öncü, KTM, 1:58,929 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,045 sec

3. Darryn Binder, Honda, + 0,076

4. Garcia, GASGAS, + 0,081

5. Masia, KTM, + 0,104

6. Rodrigo, Honda, + 0,202

7. Salac, KTM, + 0,227

8. Antonelli, KTM, + 0,289

9. Fenati, Husqvarna, + 0,306

10. Fellon, Honda, + 0,343



Ferner:

14. Acosta, KTM, + 0,439

25. Kofler, KTM, + 1,586