Aragón FP3: Marcel Schrötter und Tom Lüthi im Q1

Der angeschlagene Raul Fernandez hat sich den ersten Platz in der kombinierten Zeitenliste nach drei Freien Trainings gesichert. Marcel Schrötter und Thomas Lüthi müssen im MotorLand Aragón den Umweg über Q1 nehmen.

Die Fingerverletzung, wegen der Raul Fernandez operiert werden musste, stoppte den Spanier im MotorLand Aragón nicht. Er geht als schnellster Fahrer nach drei Freien Trainings in das Qualifying. Er verwies seinen Teamkollegen Remy Gardner und Vorjahres-Polesetter Sam Lowes auf die Ränge 2 und 3. Marcel Schrötter fiel in der Schlussminute aus den Top14 raus und auch Thomas Lüthi ist schon im Q1 dabei.

Remy Gardner startete den Samstag als Führender in der kombinierten Zeitenliste. Er hatte am Freitag Augusto Fernandez mit seiner Zeit von 1:52,743 min um 0,007 sec distanziert.

Die Bedingungen am Samstagvormittag: 24 Grad Luft- und fast 33 Grad Asphalttemperatur.

Bevor es losging, vermeldete das Flexbox HP40-Team noch einen Fahrerwechsel: Neben Aron Canet wird 2022 mit Jorge Navarro noch ein weiterer neuer Fahrer für den Rennstall fahren. Navarro wechselt vom +EGO Speed Up-Rennstall. Teamchef Sito Pons sagte bei MotoGP.com: «Damit haben wir zwei Fahrer, die um Siege und den Titel kämpfen können.» Als Nachfolger von Navarro wird Fermin Aldeguer gehandelt, der aktuell Yari Montella vertritt.

Fabio Di Giannantonio war als Vierter in das dritte Freie Training gestartet und stürzte auf seiner ersten fliegenden Runde. In Kurve 9 ging der Italiener, der in der kommenden Saison in der MotoGP fahren wird, zu Boden und auch Albert Arenas stürzte kurze Zeit später.

Eine beeindruckende Runde gelang Sam Lowes. Nach sieben Minuten gelang ihm eine 1:52,043 min. Hinter ihm folgte sein Marc VDS-Teamkollege Augusto Fernandez und Marcel Schrötter hatte sich nach zehn Minuten auf den vierten Rang nach vorn gekämpft. Sein Rückstand betrug zu diesem Zeitpunkt 0,654 sec.

Thomas Lüthi fehlen bei Halbzeit, 0,053 sec, um in den zweiten Teil der Qualifikation einzuziehen. Zur Erinnerung: Die schnellsten 14 Piloten nach den ersten drei Freien Trainings müssen nicht im Q1 nachsitzen.

An der Spitze des Feldes tat sich dann erstmal nichts: Lowes führte vor Bezzecchi, Augusto Fernandez, Xavi Vierge und Raul Fernandez. Den nächsten Aufreger lieferte Bo Bendsneyder, der in Kurve 2 einen klassischen Abflug hinlegte.

Aufatmen bei Thomas Lüthi: Zehn Minuten vor dem Ende hatte der Schweizer das Q2-Ticket vor Augen. Er schob sich auf P13. Die letzten Attacken sollten aber erst noch kommen. Fermin Aldeguer kletterte auf P4 und einen Rang davor lag acht Minuten vor dem Ende Nicoló Bulega.

Die Favoriten ließen sich aber nicht lange bitten: Der angeschlagene Raul Fernandez, der erst vergangene Woche an der Hand operiert werden musste, übernahm die Spitze mit einer Zeit von 1:51,859 min. Direkt dahinter saß ihm sein Red Bull Aki Ajo-Teamkollege Gardner im Nacken. Lüthi fiel auf P19 zurück und auch für Schrötter wurde es auf P14 wieder eng.

Noch waren 90 Sekunden auf der Uhr und Schrötter hatte das schlechtere Ende auf seiner Seite. Er fiel noch auf P15 zurück, weil sich Di Giannantonio noch steigern konnte.

Moto2, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (11. September):

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:51,859 min

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,115 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,184

4. Jorge Navarro, Boscoscuro, + 0,334

5. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,511

6. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,602

7. Albert Arenas, Boscoscuro, + 0,621

8. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,630

9. Marco Ramirez, Kalex, + 0,643

10. Nicoló Bulega, Kalex, + 0,650

11. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,738

12. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,806

13. Xavi Vierge, Kalex, + 0,864

14. Ai Ogura, Kalex, + 0,894



Ferner:

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,926

22. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,260

Moto3, Aragón, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (11. September):

1. Foggia, Honda, 1:58,051 min

2. Guevara, GASGAS, + 0,025 sec

3. Darryn Binder, Honda, + 0,101

4. Rodrigo, Honda, + 0,108

5. Öncü, KTM, + 0,173

6. Garcia, GASGAS, + 0,269

7. Antonelli, KTM, + 0,347

8. Fellon, Honda, + 0,364

9. Acosta, KTM, + 0,381

10. Migno, Honda, + 0,385

11. Masia, KTM, + 0,428

12. Artigas, Honda, + 0,442

13. Fenati, Husqvarna, + 0,518

14. Alcoba, Honda, + 0,568

15. Tatay, KTM, + 0,648



Ferner:

23. Kofler, KTM, + 1,524