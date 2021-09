Tom Lüthi (Sturz): «Wie eine Wendung um 180 Grad» 12.09.2021 - 17:03 Von Waldemar Da Rin

In der vierten Runde des Moto2-Rennens in Aragón stürzte der Schweizer Tom Lüthi aus dem SAG-Team. «Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl», klagte der Kalex-Pilot.