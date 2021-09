Raúl Fernández (1.): «Hand nicht mehr gespürt»

Beim 14. Lauf der Moto2-WM in Misano beeindruckte das Red Bull KTM Ajo Team einmal mehr und feierte den sechsten Doppelsieg der Saison. Für den verletzten Sieger Raúl Fernández wurden die letzten Runden zur Zerreißprobe.

Mit seinem sechsten Saisonsieg in Misano sicherte sich Raúl Fernández vier Rennen vor Schluss den Titel «Rookie-of-the-year». Mit Red Bull KTM Ajo-Teamkollege Remy Gardner auf Platz 2 feierte das Team zudem den sechsten Doppelsieg des Jahres und gilt damit bereits seit Aragón als Team-Weltmeister 2021.

In Aragón triumphierte Fernández überraschend, nachdem er sich eine Woche zuvor bei einem Trainingsunfall an der rechten Hand verletzt hatte und operiert werden musste. Auch in Misano war die Verletzung noch nicht verheilt. Im Warm-up am Sonntagmorgen erlitt Fernández dann auch noch einen Sturz in Kurve 1, wo er wieder auf der Hand landete. Doch dies schien den Moto2-Rookie wenig zu beeinträchtigen.

Von der Pole-Position schnappte sich Fernández den Holeshot, kurz darauf musste er die Führung jedoch an Sam Lowes (Marc VDS) abtreten. In Runde 9 eroberte der Spanier sich wieder die erste Position und begann, die Pace anzuheben. In der letzten Runde konnte lediglich Gardner das Tempo des 20-Jährigen halten, doch nach einem Fehler in Kurve 11 reichte die Zeit für einen Angriff nicht mehr aus. Mit 0,402 sec Vorsprung vor Gardner kam Fernández als Erster durchs Ziel

Das letzte Renndrittel hatte es in sich. «Es war ein hartes Rennen. Zu Rennmitte hatte ich eine höhere Pace als die anderen und konnte eine kleine Lücke auffahren. Dadurch holte ich mir den Sieg, denn in den letzten drei Runden habe ich meine rechte Hand nicht mehr gespürt», fiel Fernández die Last von den Schultern.

Stallkamerad Gardner kämpfte in der Anfangsphase des Rennens um den Anschluss an die Spitzengruppe, die er erst zu Rennmitte erreichte. Von dort an arbeitete er sich kontinuierlich nach vorne und holte sich mit Platz 2 seinen zehnten Podestplatz der Saison. «Das war ein spektakuläres Rennen», stellte der Australier fest. «Wir haben hart gekämpft, aber der Fehler in der letzten Runde kostete uns den Sieg. Dennoch war ich das gesamte Wochenende schnell, ich habe mich stark gefühlt. Wir können uns nicht beschweren.»

Gardner führt die WM-Tabelle mit 271 Punkten weiterhin an, Fernández konnte seinen Rückstand jedoch auf 34 Punkte verringern.

Moto2-Ergebnis, Misano (19. September):

1. Raúl Fernández, Kalex, 25 Runden, 40:40,563 min (= 155,8 km/h)

2. Remy Gardner, Kalex, + 0,402 sec

3. Canet, Boscoscuro, + 0,569

4. Lowes, Kalex, + 1,578

5. Bezzecchi, Kalex, + 4,920

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,361

7. Ogura, Kalex, + 6,236

8. Vierge, Kalex, + 7,468

9. Di Giannantonio, Kalex, + 7,562

10. Vietti, Kalex, + 13.230

11. Lüthi, Kalex, + 15,596

12. Schrötter, Kalex, + 16,172

13. Navarro, Boscoscuro, + 20,234

14. Ramirez, Kalex, + 22,819

15. Arbolino, Kalex, + 23,015



WM-Stand nach 14 von 18 Rennen:

1. Gardner, 271 Punkte. 2. Raúl Fernández 237. 3. Bezzecchi 190. 4. Sam Lowes 140. 5. Canet 119. 6. Augusto Fernández 118. 7. Di Giannantonio 108. 8. Ogura 104. 9. Schrötter 84. 10. Vierge 75. 11. Navarro 74. 12. Roberts 59. 13. Vietti 53. 14. Arbolino 41. 15. Bendsneyder 40. 16. Chantra 35. 17. Beaubier 28. 18. Arenas 23. 19. Ramirez 22. 20. Dixon 21. Lüthi 21. 22. Manzi 20. 23. Aldeguer 13. 24. Corsi 13. 25. Garzo 12. 26. Bulega 12. 27. Dalla Porta 10. 28. Syahrin 8. 29. Lopez 4. 30. Baldassarri 3. 31. Baltus 2.



Stand Marken-WM:

1. Kalex, 350 Punkte (Marken-Weltmeister 2021). 2. Boscoscuro 154. 3. MV Agusta 16. 4. NTS 10.



Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 508 Punkte (Team-Weltmeister 2021). 2. Elf Marc VDS Racing Team 258. 3. Sky Racing Team VR46 243. 4. Inde Aspar Team 142. 5. Idemitsu Honda Team Asia 139. 6. Liqui Moly Intact GP 125. 7. Federal Oil Gresini 120. 8. Petronas Sprinta Racing 96. 9. +Ego Speed Up 87. 10. Italtrans Racing Team 69. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 61. 12. American Racing 50. 13. Flexbox HP40 36. 14. MV Agusta Forward Racing 16. 15. NTS RW Racing GP 10.