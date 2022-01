Hiroshi Aoyama: «Du musst dich selbst motivieren»

In der Moto2 wird das Honda Team Asia mit Ai Ogura und Somkiat Chantra um WM-Punkte kämpfen. Die Erwartungen von Teammanager Hiroshi Aoyama sind hoch. Er erklärt, wie sein Duo diesen gerecht werden kann.

Sowohl Ai Ogura als auch Somkiat Chantra werden in der Saison 2022 für das Honda Team Asia in der Mittelgewichtsklasse der Motorrad-WM antreten. Der Japaner und sein thailändischer Teamkollege haben ihren ersten GP-Einsatz 2018 bestritten und ein Jahr später ihre erste volle Saison im WM-Zirkus absolviert.

Der Moto2-Erfahrungsschatz der beiden ist dennoch unterschiedlich, denn während Ogura erst zwei Jahre in der Moto3 antrat, bevor er den Sprung in die nächsthöhere Klasse wagte, stieg Chantra nach seiner GP-Premiere in der WM-Einsteigerklasse gleich in die Moto2 auf.

Trotzdem schnitt sein Stallgefährte im vergangenen Jahr deutlich besser ab: Ogura schaffte es auf den achten Tabellenrang, Chantra musste sich mit der 18. Position begnügen. Dennoch traut Teammanager Hiroshi Aoyama beiden Moto2-Schützlingen zu, im Kampf um den Titel ein Wörtchen mitreden zu können.

Dies wird allerdings kein Kinderspiel, wie Aoyama weiss. «Wir werden 21 Rennen fahren und das wird sicher nicht einfach, insbesondere wenn du um den Titel kämpfst. Es wird wohl gute und schlechte Rennen geben, und man wird vielleicht auch in einen Crash verwickelt. Aber davon darf man sich nicht beirren lassen», mahnt der GP-Veteran.

«Im Kopf musst du als Fahrer immer positiv bleiben, du musst deine Fehler und dich selbst immer wieder analysieren. Und du darfst dich nicht zu sehr runterziehen, wenn es nicht nach Wunsch läuft, sondern dich selbst motivieren. Es ist sehr wichtig, dass du dich selbst unter Kontrolle hast, speziell dann, wenn die Saison so lang ist. Zu meiner Zeit waren es noch 15 bis 17 Saisonläufe pro Jahr, die bestritten werden mussten. Aber auch da musste man herausfinden, wie man sein Potenzial über die Saisondauer hinweg bestmöglich ausschöpft», fügt der 40-jährige Japaner an.

Sowohl Ogura als auch Chantra haben sich entsprechend den Erwartungen hohe Ziele gesteckt. Ersterer hat sich vorgenommen, zur Top-3 zu gehören, sein Teamkollege will öfter zu den schnellsten Zehn gehören.

Der provisorische GP-Kalender 2022 (Stand 7.10.2021)

06. März: Losail Circuit/Katar*

20. März: Mandalika Street Circuit/Indonesien**

03. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

10. April: Circuit of The Americas/Texas

24. April: Portimão/Portugal

01. Mai: Jerez/Spanien

15. Mai: Le Mans/Frankreich

29. Mai: Mugello/Italien

05. Juni: Catalunya/Spanien

19. Juni: Sachsenring/Deutschland

26. Juni: Assen/Niederlande

10. Juli: KymiRing/Finnland**

07. August: Silverstone/GB

21. August: Red Bull Ring/Österreich

04. September: Misano/Italien

18. September: MotorLand Aragón/Spanien

25. September: Motegi/Japan

02. Oktober: Buriram/Thailand

16. Oktober: Phillip Island/Australien

23. Oktober: Sepang/Malaysien

06. November: Valencia/Spanien



*Flutlichtrennen

** Strecke noch nicht homologiert