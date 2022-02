RW Racing GP: Neues Design nach Rückkehr zu Kalex

So sieht die Kalex in den Farben von RW Racing GP aus

Das RW Racing GP Team präsentierte für die Moto2-Saison 2022 ein neues Design für die Kalex-Bikes, die Barry Baltus (17) und Zonta van den Goorbergh (16) steuern.

Nicht nur das Mooney VR46 Racing Team präsentierte sich am Donnerstag offiziell, auch RW Racing GP hielt rund eine Woche vor dem WM-Auftakt in Katar (4. bis 6. März) die Teamvorstellung ab. Der einzige niederländische Rennstall in der Motorrad-WM tritt 2022 nach vier Jahren mit der japanischen NTS erstmals wieder mit Kalex-Maschinen an. Barry Baltus (17) und der 16-jährige WM-Neuling Zonta van den Goorbergh enthüllten mit Teammanager Jarno Janssen im Studio des TV-Senders Ziggo Sport in Hilversum ihre Arbeitsgeräte für die bevorstehende Saison.

Baltus, der im Vorjahr in seiner Rookie-Saison in der Moto2-Klasse noch auf der NTS nur einmal in die Punkteränge fuhr, beendete den IRTA-Test in Portimão als 18. mit 1,346 sec Rückstand auf die Bestzeit von Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). «Wir hatten eine großartige Pre-Season und nachdem wir jetzt die neuen Farben enthüllt haben, kann ich es kaum erwarten nach Katar zu kommen», schwärmte der Belgier.

«Das Team hat in den letzten paar Monaten einen wirklich guten Job gemacht. Es war viel Arbeit für die Jungs, alles rechtzeitig vorzubereiten, aber ich glaube, alles wurde bis ins letzte Detail richtig gemacht. Es ist während der Testtage nicht nur gut gelaufen, die neue Lackierung sieht auch großartig aus. Ich blicke der Saison mit viel Selbstvertrauen entgegen und bin überzeugt, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne machen können», betonte Baltus.

Sein neuer Teamkollege Zonta van den Goorbergh steht vor seinem WM-Debüt. Der Sohn des ehemaligen GP-Piloten Jurgen van den Goorbergh kommt aus dem Red Bull MotoGP Rookies Cup und bestritt 2021 noch die Moto3-Junioren-WM. In seinem ersten offiziellen Moto2-Test landete er auf Platz 22.

«Als Moto2-Rookie habe ich im Winter sehr hart gearbeitet und das werde ich auch während der Saison machen, um weiter zu lernen und jedes Wochenende Fortschritte zu erzielen», kündigte Zonta an. «Wir haben im Winter zur Vorbereitung viel Zeit in Spanien verbracht, in den letzten paar Wochen habe ich dann meine ersten Runden auf dem 2022er-Bike abgespult. Mit dem ersten Rennen in der kommenden Woche und dem Saisonfinale im November weiß ich, dass die Saison lang sein wird, aber ich freue mich darauf. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine sehr schöne Debütsaison mit großartigen Leuten im Team erleben werden.»

Moto2-Test Portimão, kombinierte Zeiten (19.-21. Februar):

1. Acosta, Kalex, 1:41,552 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, 1:41,706

3. Canet, Kalex, 1:41,819

4. Dixon, Kalex, 1:42,040

5. Aldeguer, Boscoscuro, 1:42,115

6. Arenas, Kalex, 1:42,177

7. Roberts, Kalex, 1:42,187

8. Ogura, Kalex, 1:42,441

9. Schrötter, Kalex, 1:42,453

10. Vietti, Kalex, 1:42,512

11. Navarro, Kalex, 1:42,590

12. Arbolino, Kalex, 1:42,618

13. Bendsneyder, Kalex, 1:42,630

14. Ramirez, MV Agusta, 1:42,735

15. Dalla Porta, Kalex, 1:42,791

16. Beaubier, Kalex, 1:42,801

17. Chantra, Kalex, 1:42,807

18. Baltus, Kalex, 1:42,898

19. Salac, Kalex, 1:43,011

20. Alcoba, Kalex, 1:43,256

21. Lowes, Kalex, 1:43,330

22. v/d Goorbergh, Kalex, 1:43,347

23. Corsi, MV Agusta, 1:43,464

24. Zaccone, Kalex, 1:43,493

25. Fenati, Boscoscuro, 1:43,505

26. Antonelli, Kalex, 1:43,507

27. Rodrigo, Kalex, 1:43,557

28. Gonzalez, Kalex, 1:43,593

29. Kubo, Kalex, 1:43,706

30. Kelly, Kalex, 1:44,118