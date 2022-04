Termas FP1: Aldeguer/Boscoscuro vorne, Schrötter 15.

Das lange Warten hat ein Ende, in Termas laufen die ersten Trainings-Sessions des Argentinien-GP 2022. In der Moto2-Klasse legte der erst 16-jährige Fermín Aldeguer auf einer von nur zwei Boscoscuro im Feld vor.

Die GP-Teams arbeiteten schon in den frühen Morgenstunden im Autódromo Termas de Río Hondo, nachdem die fehlenden Frachtkisten in der Nacht in Argentinien eingetroffen waren. Rechtzeitig zum Start der Trainings-Sessions waren alle Motorräder bereit – auch in den Boxen von Red Bull KTM Ajo, Elf Marc VDS, Mooney VR46 und Gresini, die von den Logistik-Problemen besonders betroffen waren.

Zur Erinnerung: 50 Minuten standen den Moto2-Fahrern im FP1 zur Verfügung, nach einem zweiten und letzten freien Training (ab 16.30 Uhr MESZ) ziehen die Top-14 der kombinierten Zeitenliste an diesem ungewöhnlichen GP-Wochenende direkt ins Q2 ein.

Nach kaum mehr als zehn Minuten sorgte Italtrans-Fahrer Joe Roberts in Kurve 2 für den ersten Sturz des Wochenendes. Fünf Minuten später erwischte es in derselben Kurve Pedro Acosta, was der Ajo-Truppe Extra-Arbeit einbrachte und dem Moto3-Weltmeister des Vorjahres wertvolle Track-Time kostete.

Die Zeiten waren schon am Samstagvormittag ordentlich. Zur Halbzeit des FP1 führte Augusto Fernandez in 1:43,922 min. Der offizielle Rundenrekord aus dem Moto2-Rennen 2015 (übrigens noch von Jonas Folger) steht zum Vergleich dazu bei 1:43,001 min.

Den All-Time-Lap-Record auf der 4,805 km langen Strecke hält seit 2019 übrigens Marcel Schrötter in 1:42,693 min. Der Bayer aus dem Liqui Moly Intact GP Team hielt sich im FP1 des Argentinien-GP 2022 mit einer 1:44,731 min auf Platz 15.

An der Spitze schraubte Augusto Fernandez seine Bestzeit weiter nach unten – aber Boscoscuro-Pilot Fermín Aldeguer war in seiner letzten Runde noch einmal schneller: In 1:43,356 min sicherte sich der 16-jährige Spanier, der seine erste volle WM-Saison bestreitet, Platz 1. Hinter Aldeguer und Fernandez reihten sich Mandalika-Sieger Somkiat Chantra, Marc-VDS-Fahrer Tony Arbolino, Pons-Neuzugang Aron Canet und WM-Leader Celestino Vietti auf den Rängen 3 bis 6 ein.

Moto2-Ergebnis, Termas, FP1 (2. April):

1. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,356 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,130 sec

3. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,316

4. Tony Arbolino, Kalex, + 0,419

5. Aron Canet, Kalex, + 0,425

6. Celestino Vietti, Kalex, + 0,468

7. Jake Dixon, Kalex, + 0,531

8. Sam Lowes, Kalex, + 0,548

9. Jorge Navarro, Kalex, + 0,581

10. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,774

11. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,864

12. Albert Arenas, Kalex, + 0,992

13. Manuel Gonzalez, Kalex, + 1,215

14. Ai Ogura, Kalex, + 1,249

15. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,375



Ferner:

18. Pedro Acosta, Kalex, + 1,497

Moto3-Ergebnis, Termas, FP1:

1. Dennis Foggia, Honda, 1:49268 min

2. Izan Guevara, GASGAS, + 0,105 sec

3. Diogo Moreira, KTM, + 0,221

4. Kaito Toba, KTM, + 0,323

5. Daniel Holgado, KTM, + 0,501

6. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,505

7. Deniz Öncü, KTM, + 0,593

8. Jauma Masia, KTM, + 0,666

9. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,666

10. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,712

11. Adrian Fernandez, KTM, + 0,895

12. Sergio Garcia, GASGAS, + 1,050

13. Scott Ogden, Honda, + 1,129

14. Elia Bartolini, KTM, 1,131



Ferner:

18. Carlos Tatay, CFMOTO, + 1,301