Vietti und Canet: Die neuen Moto2-Titelfavoriten?

Celestino Vietti und Aron Canet sind die zwei Moto2-Fahrer, die in den ersten zwei Grand Prix der Saison 2022 zweimal auf dem Podest standen. Was sie zu ihren Chancen im Titelkampf sagen.

Auf seinen ersten Moto2-Sieg zum Auftakt in die neue Saison in Doha ließ Celestino Vietti in Mandalika beim geschichtsträchtigen Triumph von Somkiat Chantra einen zweiten Rang folgen. Damit bestätigte der VR46-Fahrer seine WM-Führung.

Wie zuversichtlich ist der 20-jährige Rossi-Schüler, auch nach 21 Grand Prix noch in den Top-3 zu liegen? «Ich hoffe es, das ist sicher. Es ist aber noch zu früh, um etwas zur Weltmeisterschaft sagen zu können. Aber klar, wenn wir in zwei Rennen zwei Podestplätze holen, dann glaube ich, ist unser Potenzial gut. Wir können um den WM-Titel kämpfen. 21 Rennen sind aber viele, alles kann passieren. Deshalb müssen wir mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben», unterstrich Vietti.

Aron Canet startete ebenfalls mit zwei Podestplätzen in seine erste Moto2-Saison auf Kalex, davon hielt ihn auch Startplatz 13 in Mandalika nicht ab. Damit ist der Pons-Fahrer der erste Verfolger von WM-Leader Vietti.

Fand der 22-jährige Spanier mit dem Wechsel ins Flexbox HP 40 Team und dem Umstieg von Boscoscuro auf das Kalex-Chassis die Konstanz, die ihm im Vorjahr (fünf Podestplätze und WM-Sechster) fehlte? «Wir sind hier, um zu versuchen, um einige Podestplätze und Siege zu kämpfen. Das ist in der ersten Saisonhälfte das Ziel. Danach werden wir sehen, was in der zweiten Saisonhälfte passiert – ob wir unsere Mentalität verändern werden, um zu versuchen, für die Weltmeisterschaft zu arbeiten. Das weiß ich jetzt noch nicht», gab er sich zurückhaltend.

«Vietti ist im Moment sicherlich der Kandidat für die Weltmeisterschaft, er ist ein sehr starker Fahrer. Ich gehe es Rennen für Rennen an und versuche, so weit wie möglich vorne anzukommen und meinen ersten Sieg zu holen. Das ist mein Ziel und danach werden wir sehen, was in der zweiten Saisonhälfte passiert», bekräftigte Canet, der sechs Moto3-Rennen gewann, in der Moto2 aber noch auf den ersten Sieg wartet.

Fahrer-WM-Stand Moto2 nach 2 von 21 Rennen:

1.Vietti 45 Punkte. 2. Canet 36. 3. Lowes 29. 4. Chantra 25. 5. A. Fernandez 24. 6. Ogura 20. 7. Arbolino 19. 8. Roberts 13. 9. Navarro 12. 10. Acosta 11. 11. Beaubier 11. 12. Aldeguer 9. 13. Arenas 9. 14. Schrötter 6. 15. Dixon 5. 16. Alcoba 4. 17. Bendsneyder 1. 18 Fenati 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 50 Punkte. 2. Boscoscuro 10.



Team-WM:

1. Flexbox HP40 48 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing 48. 3. Mooney VR46 Racing 45. 4. Idemitsu Honda Team Asia 45. 5. Red Bull KTM Ajo 35. 6. Inde GASGAS Aspar Team 14. 7. Italtrans Racing Team 13. 8. American Racing 11. 9. MB Conveyors Speed Up 10. 10. Liqui Moly Intact GP 10. 11. Pertamina Mandalika SAG Team 1.