FP2 in Termas: Aldeguer bleibt vorne, Schrötter in Q1

Marcel Schrötter verpasste den Sprung in Q2 in las Termas deutlich. Der Kalex-Pilot landete in FP2 nur auf Platz 19, mehr als eine Sekunde hinter Fermin Aldeguer (Boscoscuro), der als Führender in Q2 am Abend einzieht.

Nur 80 Minuten lagen zwischen dem Ende des ersten freien Trainings und der zweiten Session der Moto2-Klasse beim Grand Prix in Las Termas. Während Rookie Fermin Aldeguer mit seiner Boscoscuro mit einer Zeit von 1:43,356 Min in FP1 auf Position 1 brauste, musste ein anderer Neuling nach wenigen Minuten zusehen. Moto3-Weltmeister Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) stürzte in Kurve 2 und kam deshalb nur auf Position 18.



Zur Erinnerung: Weil das GP-Wochenende in Argentinien auf zwei Tage komprimiert werden musste, zählen die kombinierten Zeiten aus den beiden freien Trainings für den Einzug ins Qualifying. Die Top-14 ziehen direkt in das entscheidende Q2 (20:10 Uhr MESZ – Live auf ServusTV) ein, die anderen Moto2-Fahrer kämpfen vorher um die letzten vier Q2-Plätze in Qualifying 1.

Nach 15 Minuten bei sonnigem Wetter in FP2 konnten nur wenige Fahrer ihre besten Rundenzeiten aus dem ersten Training verbessern. Neben Ai Ogura und Zonta van den Goorbergh steigerte sich auch Lokalmatador und Moto2-Rookie Gabriel Rodrigo. Weiterhin in Führung in der kombinierten Zeitenliste zu diesem Zeitpunkt: Fermin Aldeguer vor Augusto Fernandez und Mandalika-Sieger Somkiat Chantra.

33 Minuten vor dem Ende der Session erwischte es den Thailänder. Chantra konnte in einer schnellen Runde einen Rutscher in Kurve 6 bei etwa 200 km/h nicht abfangen und stürzte anschließend mit hoher Geschwindigkeit. Der Kalex-Pilot wirkte zunächst etwas benommen, konnte aber anschließend selbstständig den Unfallort verlassen und zur Box zurückkehren.

Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP) verbesserte sich nach einer halben Stunde auf eine Zeit von 1:44,419 Min, er kam dabei jedoch nicht über Platz 15 hinaus. Der Rundenrekord auf dem 4,806 km langen Kurs in Südamerika hält ebenfalls der Deutsche. Schrötter fuhr diesen All-Time-Lap-Record von 1:42,693 Minuten in der Saison 2019.

Die Rangfolge eine Viertelstunde vor dem Fallen der Zielflagge: Aldeguer führt die kombinierte Zeitenliste der beiden Trainings vor Fernandez und Chantra an. Tony Arbolino, Aron Canet und Jake Dixon komplettieren die Top-6, WM-Leader Celestino Viette ist Siebter, knapp vor Sam Lowes, Jorge Navarro und Ai Ogura. Aldeguer und Lowes hatten unterdessen wilde Rutscher, der Engländer deutete auch bei seinen Mechanikern an, dass es ihm deutlich an Grip fehlt.

Pedro Acosta profitierte in den letzten zehn Minuten vom Zug seines Teamkollegen Augusto Fernandez und fuhr die zwölftbeste Zeit. Eine Runde später verbesserte sich der 16-Jährige auf Platz 8, 0,4 Sekunden hinter Aldeguer an der Spitze.

Auch in den letzten Minuten änderte sich an der Spitze in der kombinierten Zeitenliste nichts mehr. Aldeguer behielt die Führung vor Fernandez und Chantra. Die Bestzeit in der Session fuhr ebenfalls der Spanier, er war aber etwas mehr als eine Zehntelsekunde langsamer als in FP1. Marcel Schrötter schaffte den Sprung in Qualifying 2 nicht. Der Bayer verlor auf Platz 19 mehr als eine Sekunde auf die schnellste Zeit.

Moto2-Ergebnis, Termas, kombinierte Zeitenliste FP1 & FP2 (2. April):

1. Fermín Aldeguer, Boscoscuro, 1:43,356 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,130 sec

3. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,316

4. Tony Arbolino, Kalex, + 0,419

5. Aron Canet, Kalex, + 0,425

6. Celestino Vietti, Kalex, + 0,468

7. Jake Dixon, Kalex, + 0,468

8. Pedro Acosta, Kalex, + 0,481

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,505

10. Sam Lowes, Kalex, + 0,548

11. Jorge Navarro, Kalex, + 0,581

12. Albert Arenas, Kalex, + 0,723

13. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,774

14. Joe Roberts, Kalex, + 0,859



Ferner:

19. Marcel Schrötter, Kalex, + 1,063





Moto3-Ergebnis, Termas, kombinierte Zeitenliste FP1 & FP2 (2. April):

1. Izan Guevara, GASGAS, 1:48,962 min

2. Jaume Masia, KTM, + 0,023 sec

3. Dennis Foggia, Honda, + 0,182

4. Andrea Migno, Honda, + 0,207

5. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,296

6. Diogo Moreira, KTM, + 0,399

7. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,468

8. Kaito Toba, KTM, + 0,510

9. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,661

10. Daniel Hogardo, KTM, + 0,807

11. Xavier Artigas, CFMOTO, + 0,828

12. Deniz Öncü, KTM, + 0,899

13. Carlos Tatay, CFMOTO, + 0,907

14. Ivan Ortola, KTM, + 0,935