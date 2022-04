Austin FP2: Fermin Aldeguer auf Rang 1, Sturz Vietti

Termin Aldeguer: Nach der Pole in Argentinien auch in Texas am Freitag vorne

Der WM-Führende Celestino Vietti hatte am Freitag in Austin alle Hände voll zu tun und nach einem Sturz ist er nur auf P15. Moto2-Rookie Fermin Aldeguer (Boscoscuro) holte sich die Bestzeit, Marcel Schrötter wurde 14.

Um 13:15 Uhr Ortszeit in Austin begann für die Fahrer das zweite freie Training auf dem Circuit of the Americas. Der Wind frischte in der Zwischenzeit etwas auf, doch das Thermometer stieg im Vergleich zum FP1 von 14 auf 22 Grad Celsius. Der Asphalt heizte sich durch den anhaltenden Sonnenschein auf 45 Grad Celsius auf.

Augusto Fernandez sorgte in der ersten Freitags-Session für einen Ausrutscher. Der Spanier behielt trotzdem die Führung mit 2:10,489 min, die es in FP2 zu schlagen galt. Nach bereits vier Minuten passierte Jorge Navarro ein Missgeschick. Der Kalex-Fahrer rutschte in Kurve 11 aus, konnte das Training aber wieder aufnehmen. Schlechter lief es für Gabriel Rodrigo. Der Argentinier stürzte in Sektor 2 und sein Bike ließ sich nicht wieder zum Fahren bringen.

Nach drei schnellen Runden schnappte sich Tony Arbolino mit einer Zeit von 2:09,867 die neue Bestzeit. Auch Ai Ogura, Aron Canet und Pedro Acosta verbesserten ihre Zeiten und platzierten sich vor Fernandez. Während Cameron Beaubier und Joe Roberts im Bereich der Top-10 unterwegs waren, stürzte der dritte US-Amerikaner am Ausgang von Kurve 11 und blieb auf den Randsteinen liegen. Auch WM-Leader Celestino Vietti stürzte und blieb auf der Strecke liegen. Der Italiener stand aber unverletzt auf und versuchte sein Bike fahrbereit zu bekommen.

Wichtig: Nur die schnellsten 14 Fahrer der kombinierten Zeiten aus den drei freien Trainings kommen direkt in das entscheidende zweite Qualifying. Alle anderen müssen in Q1 ran, dort kommen noch die besten vier Piloten weiter in Q2, die um die Pole-Position kämpfen können. Vietti war nach seinem Sturz auf Platz 20 zurückgefallen.

Zur Halbzeit der 40-minütigen Moto2-Session führte Kalex-Pilot Aron Canet aus dem Flexbox HP40 Pons-Team. Hinter dem Spanier komplettierten Tony Arbolino, Fermin Aldeguer, Jake Dixon und Ai Ogura die Top-5. Der einzige Fahrer aus Deutschland, Marcel Schrötter, belegte Position 12 mit einem Rückstand von einer Sekunde auf Canet.

Vietti machte sich 15 Minuten vor dem Fallen der Zielflagge wieder auf die 5,513 km lange Strecke in Texas. Von seinem Mooney VR46 Racing Team war zu hören, dass sie bisher keine gute Basis gefunden haben und dass Vietti den Sturz auf seine Kappe nehme. Währenddessen setzte Canet mit 2:09,456 min eine neue Bestzeit. Zum All-Time-Lap-Record von Alex Rins aus 2016 (2:08,850 min) fehlten noch etwa 0,6 Sekunden.

Marcel Schrötter verbesserte sich sieben Minuten vor dem Ende auf den fünften Platz, Augusto Fernandez übernahm die Führung mit 2:09,452 min. Schlechte Nachrichten für MV Agusta: Marcos Ramirez stürzte in Kurve 6, sein Training war damit gelaufen.

In den letzten Minuten verbesserten sehr viele Fahrer ihre persönlichen Bestzeiten. Fermin Aldeguer (Boscoscuro) machte den größten Sprung. Der 17-Jährige beendete den Freitag in Texas auf Platz 1. Der Spanier setzte mit 2:09,155 min die schnellste Rundenzeit. Hinter ihm reihten sich Tony Arbolino und Cameron Beaubier ein. Jake Dixon, Aron Canet, und Augusto Fernandez komplettierten die Top-6. Während Marcel Schrötter mit Platz 14 knapp auf Q2-Kurs ist, landete Vietti nur auf der 15. Position.

Moto2-Ergebnis, Austin, kombinierte Zeitenliste FP1 & FP2 (8. April):

1. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, 2:09,155 min

2. Tony Arbolino, Kalex, + 0,046 sec

3. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,172

4. Jake Dixon, Kalex, + 0,179

5. Aron Canet, Kalex, + 0,198

6. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,207

7. Pedro Acosta, Kalex, + 0,208

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,485

9. Jorge Navarro, Kalex, + 0,578

10. Albert Arenas, Kalex, + 0,626

11. Joe Roberts, Kalex, + 0,663

12. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,765

13. Sam Lowes, Kalex, + 0,797

14. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,812

15. Celestino Vietti, Kalex, + 0,830