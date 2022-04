FP3: Flaggen-Chaos in Austin, Jake Dixon profitierte

Jake Dixon beendete das Moto2-FP3 in Texas an der Spitze, profitierte von vielen gelben Flaggen am Ende der Session. Fermin Aldeguer wurde ein neuer All-Time-Lap-Record aberkannt. Schrötter wurde 12., Vietti muss in Q1.

Am Freitag war es erneut der talentierte Boscoscuro-Pilot Fermin Aldeguer (17), der für Schlagzeilen sorgte. In der kombinierten Zeitenliste fuhr der Spanier mit 2:09,155 min auf die erste Position. Hinter ihm landeten Tony Arbolino und der US-Amerikaner Cameron Beaubier in den Top-3. Marcel Schrötter hatte nach Platz 14 am Samstag in FP3 noch alle Hände voll zu tun, um unter den ersten 14 zu bleiben, denn nur die Top-14 sind direkt für das entscheidende Q2 gesetzt. Auch WM-Leader Vietti war gefordert, denn am Vortag reichte es nur zu Platz 15.

Bei kühlen 21 Grad Celsius Streckentemperatur gingen die 29 Moto2-Fahrer um 9 Uhr Ortszeit Austin auf den 5,5 km langen COTA, um ihre Zeiten zu verbessern. Nach der gesundheitlichen Auszeit in den ersten beiden Trainings fuhr am Samstagmorgen auch Niccolo Antonelli seine ersten Meter auf der Piste in Texas.

Nach 15 Minuten hatten die schnellsten 20 Fahrer vom Freitag ihre Zeit nicht verbessert. In Führung zu diesem Zeitpunkt Aron Canet mit einer Zeit von 2:09,417 min. Tony Arbolino und Marcel Schrötter folgten auf den Plätzen 2 und 3. Der deutsche Liqui Moly Intact GP-Fahrer war anschießend auch der Erste, der sich im Vergleich zum Vortag verbesserte. Der 29-Jährige fuhr mit 2:09,889 min auf Position 12 vor.

Zwölf Minuten vor dem Fallen der Zielflagge machten sich die Fahrer auf, um bei ihrer finalen Zeitenjagd einen ordentlichen Sprung in der Ergebnisliste zu erzielen. Somkiat Chantra stürzte im ersten Versuch auf seiner Kalex in Kurve 6, er blieb unverletzt. Aron Canet verbesserte sich auf Position 1, fünf Minuten vor dem Ende. Auch Sam Lowes zeigte gute Sektorenzeiten, doch der Marc VDS-Fahrer stürzte und verbesserte sich nicht.

Marcel Schrötter fuhr mit seiner Kalex bis auf Platz 8 vor, Jorge Navarro ging ebenfalls zu Boden und beendete das Training im Kiesbett von Kurve 16, wo Lowes’ Bike noch geborgen wurde. Obwohl gelbe Flaggen geschwenkt waren, wurde auch Moto3-Weltmeister Pedro Acosta nervös, er stürzte in Kurve 2. Fermin Aldeguer fuhr 30 Sekunden vor dem Ende mit einer Rundenzeit von 2:08,738 min zur Bestzeit und damit setzte er einen neuen All-Time-Lap-Record. Aufgrund der gelben Flaggen verlor Aldeguer seine schnellste Zeit. Jake Dixon erbte den ersten Rang. Viele weitere Fahrer verloren ihre besten Runden, das Ergebnis ist somit kaum aussagefähig.

Hinter Dixon landeten Augusto Fernandez und Aron Canet auf den Plätzen 2 und 3. Aldeguer wurde Vierter, knapp vor Arbolino und US-Hero Cameron Beaubier. Marcel Schrötter beendete FP3 auf Platz 12, acht Zehntelsekunden hinter Dixon. WM-Leader Celestino Vietti verpasste die Top-14 und muss deshalb in Q1 antreten.

Moto2-Ergebnis, kombinierte Zeitenliste nach FP3 (9. April):

1. Jake Dixon, Kalex, 2:09,004 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,017 sec

3. Aron Cent, Kalex, + 0,087

4. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,151

5. Tony Arbolino, Kalex, + 0,197

6. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,323

7. Pedro Acosta, Kalex, + 0,359

8. Ai Ogura, Kalex, + 0,584

9. Jorge Navarro, Kalex, + 0,729

10. Albert Arenas, Kalex, + 0,777

11. Joe Roberts, Kalex, + 0,814

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,852

13. Somkiat Chantra, Kalex, + 0,916

14. Sam Lowes, Kalex, + 0,948

15. Celestino Vietti, Kalex, + 0,981