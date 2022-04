FP3: Rote Flagge in Portimão, Schrötter bleibt vorne

Das dritte freie Training der Moto2 in Portimão musste bei Halbzeit aufgrund des schlechten Wetters unterbrochen werden. Am Ende purzelten die Zeiten, doch Marcel Schrötter blieb in der kombinierten Zeitenliste vorne.

Das dritte freie Training der Moto2-Klasse in Portimão am Samstagmorgen begann wie die Sessions am Freitag mit einigen Regenschauern und mit nasser Fahrbahn. Marcel Schrötter setzte am Freitag in FP2 mit 2:00,678 min die Bestzeit auf dem Autodromo Internacional do Algarve. Er war damit eine halbe Sekunde vor Jake Dixon, Cameron Beaubier beendete den Tag auf Platz 3.

Zur Erinnerung: Die Zeiten der drei freien Trainings entscheiden kombiniert über den direkten Einzug in das zweite Qualifying. Die Top-14 dürfen direkt in Q2 starten, das restliche Feld kämpft in Q1 um die vier verbliebenen Plätze für die Jagd um die Pole-Position.

Die Top-5 vom Vortag blieben zunächst in der Boxengasse. Einige andere Piloten wagten sich auf die Berg-und-Tal-Bahn. Sie bemerkten jedoch schnell, dass sehr viel Wasser auf der Strecke stand und eine Zeitenverbesserung nicht im Bereich des Möglichen lag. Zur Halbzeit des Trainings verschlechterten sich die Bedingungen, denn der Regen wurde stärker und bei gerade einmal 13 Grad machte es keinen Sinn, auf der Strecke zu fahren. Kurze Zeit später wurde mit der roten Flagge unterbrochen.

Nach 8 Minuten wurde der Regen weniger und die Session wurde wieder freigegeben, 20 Minuten standen noch auf der Uhr. Zehn Minuten vor dem Ende stürzte Jorge Navarro in Kurve 3, auch Manuel Gonzalez stürzte mit seiner Kalex, jedoch in Kurve 4.

Fünf Minuten vor dem Ende des dritten Trainings wurde die Piste schneller und die ersten Fahrer verbesserten ihre Zeiten vom Freitag. Alle Fahrer waren auf der Strecke, der Führende Marcel Schrötter jedoch blieb in der Box.

Fermin Aldeguer verbesserte sich kurz vor dem Ende auf den zweiten Platz. Auch WM-Leader Celestino Vietti fuhr sich in der Rangfolge deutlich nach vorne auf Platz 3. Sam Lowes platzierte sich anschließend direkt vor Vietti. Der Thailänder Keminth Kubo verbesserte sich ebenfalls, er erreichte Platz 6. Joe Roberts führte in den Sektorenzeiten mit mehr als einer halben Sekunde, aber er stürzte im letzten Augenblick.

Am Ende blieb Schrötter in der kombinierten Zeitenliste der drei freien Trainings vorne, hinter ihm landeten Vietti und Aldeguer in den Top-3. Lowes, Dixon und Kubo fuhren auf die Plätze 4 bis 6. Austin-Sieger Tony Arbolino scheiterte an der Hürde der Top-14.

Moto2, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP2:

1. Marcel Schrötter, Kalex, 2:00,678 min

2. Celestino Vietti, Kalex, + 0,132 sec

3. Fermin Aldeguer, Boscoscuro, + 0,312

4. Sam Lowes, Kalex, + 0,349

5. Jake Dixon, Kalex, + 0,501

6. Keminth Kubo, Kalex, + 0,573

7. Lorenzo Dalla Porta, Kalex, + 0,615

8. Albert Arenas, Kalex, + 0,675

9. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,713

10. Joe Roberts, Kalex, + 0,731

11. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,779

12. Aron Canet, Kalex, + 0,791

13. Somkiat Chantra, Kalex, + 1,030

14. Ai Ogura, Kalex, + 1,156



Ferner:

17. Tony Arbolino, + 1,235

Moto3, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3:

1. Mario Aji, Honda, 2:02,491 min

2. Diogo Moreira, KTM, + 0,053 sec

3. Riccardo Rossi, Honda, + 0,075

4. Carlos Tatay, CFMOTO, + 0,098

5. Daniel Holgado, KTM, + 0,167

6. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,410

7. Jaume Masia, KTM, + 0,665

8. Lorenzo Fellon, Honda, + 0,777

9. Scott Ogden, Honda, + 0,849

10. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,903

11. Andrea Migno, Honda, + 0,906

12. Ayumu Sasaki, Husqvarna, + 0,965

13. Izan Guevara, GASGAS, + 0,997

14. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,998

15. David Salvador, Husqvarna, + 1,060



Ferner:

18. Dennis Foggia, Honda, + 1,635 sec