Dixon nach Crash mit Aldeguer: «Die Türe war offen»

Dixon nimmt Aldeguer in der letzten Kurve in Jerez aus dem Rennen

Im Moto2-Rennen am Sonntag in Jerez kam es in der neunten Runde zum Zusammentreffen von Kalex-Pilot Jake Dixon und Boscoscuro-Fahrer Fermin Aldeguer. Der Engländer räumte Aldeguer ab, beide bekamen keine Punkte.

Erneut reichte es für Moto2-WM-Rookie Fermin Aldeguer am Sonntag nicht zu einem Spitzenresultat. Der Spanier startete von Platz 5 in das Rennen über 23 Runden, doch die Zielflagge sah der 17-Jährige beim GP von Spanien nicht. Jake Dixon räumte Aldeguer in der «Jorge Lorenzo-Kurve» in Runde 9 aus dem Rennen. Der Engländer war zuvor von Startplatz 11 einige Positionen nach vorne gekommen.

»Unglaublich! Schon wieder ein Sturz», ärgerte sich Aldeguer nach dem sechsten Saisonrennen. «Das Glück ist nicht auf unserer Seite. Ich habe mich sehr gut gefühlt, und ich bin sehr enttäuscht. Dennoch müssen wir nach vorne schauen, die Erfahrungen sammeln und uns noch mehr verbessern, besonders zu Rennbeginn.»

Aldeguer kam schon in Austin und Termas de Rio Hondo nicht ins Ziel. Beim Rennen in Argentinien kollidierte der letztjährige Moto2-Europameister mit Celestino Vietti (Kalex) beim Kampf um die Führung. In der Gesamtwertung belegt der Spanier nach zwei siebten Plätzen 2022 nur den 16. Platz.

Auch Dixon äußerte sich anschließend zu dem Vorfall. «Nach der schlechten Startposition konnte ich mich bereits wieder nach vorne kämpfen und als ich auf Platz 6 oder 7 angekommen bin, bin ich mit Fermin aneinandergeraten», erklärte der 26-Jährige und betonte anschließend: «Er hat die Türe offengelassen, deshalb bin ich innen rein. Ich musste härter bremsen, weil er die Linie zu machte und dann blockierte mein Vorderrad. Wir sind beide ausgefallen. Es tut mir leid für ihn und sein Team, denn ich möchte niemals jemanden raushauen.»

Moto2-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Ai Ogura, Kalex, 23 Rdn in 39:16,357 min (= 155,4 km/h)

2. Aron Canet, Kalex, + 2,509 sec

3. Tony Arbolino, Kalex, + 3,669

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,358

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 9,249

6. Celestino Vietti, Kalex, + 12,122

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,918

8. Joe Roberts, Kalex, + 14,064

9. Albert Arenas, Kalex, + 18,980

10. Jorge Navarro, Kalex, + 27,767

11. Alessandro Zaccone, Kalex, + 31,536

12. Jeremy Alcoba, Kalex, + 33,308

13. Stefano Manzi, Kalex, + 33,635

14. Barry Baltus, Kalex, + 33,751

15. Lorenzo Dalla Porta, + 33,836

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 100 Punkte. 2. Ogura 81. 3. Arbolino 70. 4. Canet 69. 5. Roberts 57. 6. Schrötter 47. 7. Chantra 45. 8. Navarro 45. 9. A. Fernandez 44. 10. Lowes 35. 11. Bendsneyder 34. 12. Dixon 32. 13. Arenas 29. 14. Alcoba 28. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 15. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Zaccone 6. 23. Ramirez 5. 24. Kubo 4. 25. Salac 4. 26. Kelly 3. 27. Manzi 3. 28. Dalla Porta 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 126 Punkte. 2. Flexbox HP40, 114. 3. Elf Marc VDS Racing 105. 4. Mooney VR46 Racing 100. 5. Liqui Moly Intact GP 75. 6. Red Bull KTM Ajo 64. 7. Autosolar GASGAS Aspar 61. 8. Italtrans Racing 58. 9. Pertamina Mandalika SAG 40. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 23. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 10. 15. MV Agusta Forward 5.