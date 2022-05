Offiziell: Romano Fenati fliegt bei Speed-up raus

Es hatte sich bereits angekündigt: Der italienische Moto2-Pilot Romano Fenati konnte in den ersten sechs Rennen der Saison im Team Speed-up von Luca Boscoscuro nicht überzeugen. Nun ist seine Zeit abgelaufen.

Am Mittwochabend machte es das Moto2-Team von Speed-up aus Italien kurz und schmerzlos. In einer Pressemitteilung stand nur ein einziger Satz: «Das Team Speed-up gibt das Ende der Zusammenarbeit mit Fahrer Romano Fenati bekannt.» Somit ist das Wahrheit geworden, was schon einige Tage spekuliert wurde. Der 13-fache GP-Sieger Romano Fenati verliert ein weiteres Mal seinen Job in der Motorrad-WM.

Der Italiener kam 2012 in die Weltmeisterschaft, und er glänzte gleich mit einem Podestplatz in seinem ersten Rennen in Katar. Anschließend gewann er auf seiner Honda sogar das Rennen in Jerez und übernahm gleich die Moto3-WM-Führung. Der Italiener hatte einige Glanzmomente in seiner Karriere, er stand 29 Mal auf dem Podium und wurde 2017 Vizeweltmeister.

Doch seine Schattenseiten machten ihm immer wieder das Leben schwer. 2016 hatte Fenati nach Streitigkeiten mit seinem VR46-Team den Platz in der Moto3 und gleichzeitig in Valentino Rossis Akademie verloren. 2018 startete er erstmals in der Moto2-Klasse, doch nach dem Rennen in Misano wurde er für einige Monate gesperrt. Der damalige Rookie hatte Stefano Manzi bei über 180 km/h in die Bremse gepackt.

Beim Grand Prix in Le Mans wird Romano Fenati nicht mehr auf dem Boscoscuro-Motorrad sitzen. Neben Rookie und Talent Fermin Aldeguer wird höchstwahrscheinlich Alonso López platznehmen. Der Spanier wurde 2021 im Speed-up-Team Moto2-Vizeeuropameister hinter Aldeguer. Lopez startete bereits im letzten Jahr beim Deutschland-GP und holte sogar den zwölften Platz.

Moto2-Ergebnis, Jerez (1. Mai):

1. Ai Ogura, Kalex, 23 Rdn in 39:16,357 min (= 155,4 km/h)

2. Aron Canet, Kalex, + 2,509 sec

3. Tony Arbolino, Kalex, + 3,669

4. Augusto Fernandez, Kalex, + 5,358

5. Marcel Schrötter, Kalex, + 9,249

6. Celestino Vietti, Kalex, + 12,122

7. Bo Bendsneyder, Kalex, + 13,918

8. Joe Roberts, Kalex, + 14,064

9. Albert Arenas, Kalex, + 18,980

10. Jorge Navarro, Kalex, + 27,767

11. Alessandro Zaccone, Kalex, + 31,536

12. Jeremy Alcoba, Kalex, + 33,308

13. Stefano Manzi, Kalex, + 33,635

14. Barry Baltus, Kalex, + 33,751

15. Lorenzo Dalla Porta, + 33,836

Fahrer-WM Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Vietti 100 Punkte. 2. Ogura 81. 3. Arbolino 70. 4. Canet 69. 5. Roberts 57. 6. Schrötter 47. 7. Chantra 45. 8. Navarro 45. 9. A. Fernandez 44. 10. Lowes 35. 11. Bendsneyder 34. 12. Dixon 32. 13. Arenas 29. 14. Alcoba 28. 15. Acosta 20. 16. Aldeguer 18. 17. Gonzalez 16. 18. Beaubier 16. 19. Baltus 15. 20. Fenati 7. 21. Rodrigo 6. 22. Zaccone 6. 23. Ramirez 5. 24. Kubo 4. 25. Salac 4. 26. Kelly 3. 27. Manzi 3. 28. Dalla Porta 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 150 Punkte. 2. Boscoscuro 20. 3. MV Agusta 5

Team-WM:

1. Idemitsu Honda Team Asia 126 Punkte. 2. Flexbox HP40, 114. 3. Elf Marc VDS Racing 105. 4. Mooney VR46 Racing 100. 5. Liqui Moly Intact GP 75. 6. Red Bull KTM Ajo 64. 7. Autosolar GASGAS Aspar 61. 8. Italtrans Racing 58. 9. Pertamina Mandalika SAG 40. 10. Lightech Speed up 25. 11. Yamaha VR46 Master Camp 23. 12. American Racing 19. 13. RW Racing GP 15. 14. Gresini Racing 10. 15. MV Agusta Forward 5.